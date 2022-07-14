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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۰:۳۵

معاون استاندار تهران:

۹۰ درصد از مطالبات گندمکاران در استان تهران پرداخت شده است

۹۰ درصد از مطالبات گندمکاران در استان تهران پرداخت شده است

تهران - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران از پرداخت ۹۰ درصد مطالبات گندمکاران در استان تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان اظهار داشت: تاکنون ۹۰ درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده و مابقی آن نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: ۶۵۰ نفر پرسنل آموزش دیده در راستای اجرای طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان و نصب کارت خوان‌ها در نانوایی‌های استان مشغول فعالیت می‌باشند.

عسگری بیان داشت: انتظار می‌رود روند نصب کارت خوان‌ها و رفع ایرادات احتمالی طرح سرعت یابد و اتحادیه نانوایی‌های استان با همکاری اداره غله و مجری طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات اجرایی این طرح را به پایان برسانند.

معاون استاندار تهران با اشاره به ضرورت حضور و تحویل کارت خوان‌ها توسط مجریان طرح در محل نانوایی از متصدیان و صاحبان نانوایی‌ها خواست جهت تسریع در روند اجرای این عملیات در محل حضور داشته باشند و اتحادیه هماهنگی لازم را در این زمینه به عمل آورد و نانوایی‌های که همکاری لازم را نداشته باشند با راهکارهای قانونی از جمله کاهش و قطع سهمیه مواجه خواهند شد.

عسگری سپس گفت: حل مشکل نانوایی‌های آزاد پز و نیمه حجیم هم در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های ذیربط تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند.

کد مطلب 5538136

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