۹۰ درصد از مطالبات گندمکاران در استان تهران پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری صبح پنج شنبه در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان اظهار داشت: تاکنون ۹۰ درصد مطالبات گندم کاران استان پرداخت شده و مابقی آن نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

وی ادامه داد: ۶۵۰ نفر پرسنل آموزش دیده در راستای اجرای طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان و نصب کارت خوان‌ها در نانوایی‌های استان مشغول فعالیت می‌باشند.

عسگری بیان داشت: انتظار می‌رود روند نصب کارت خوان‌ها و رفع ایرادات احتمالی طرح سرعت یابد و اتحادیه نانوایی‌های استان با همکاری اداره غله و مجری طرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات اجرایی این طرح را به پایان برسانند.

معاون استاندار تهران با اشاره به ضرورت حضور و تحویل کارت خوان‌ها توسط مجریان طرح در محل نانوایی از متصدیان و صاحبان نانوایی‌ها خواست جهت تسریع در روند اجرای این عملیات در محل حضور داشته باشند و اتحادیه هماهنگی لازم را در این زمینه به عمل آورد و نانوایی‌های که همکاری لازم را نداشته باشند با راهکارهای قانونی از جمله کاهش و قطع سهمیه مواجه خواهند شد.

عسگری سپس گفت: حل مشکل نانوایی‌های آزاد پز و نیمه حجیم هم در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های ذیربط تمهیدات لازم را در این خصوص به عمل آورند.