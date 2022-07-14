وزیر جهاد کشاورزی به شهرستان روانسر سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد ساداتی‌نژاد صبح پنجشنبه به همراه جمعی از مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیز مسئولان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به شهرستان روانسر سفر و مورد استقبال مقامات محلی قرار گرفتند.

وزیر جهاد کشاورزی در اولین برنامه سفر از گاوداری یک هزار راسی روستای تپه کوییک روانسر با ظرفیت تولید روزانه ۳۵ تن شیر و واحد دانش بنیان مجتمع شیمیایی بیستون به عنوان یکی از محدود تولید کنندگان «تکنیکال» سموم کشاورزی در خاورمیانه بازدید می‌کند.

ساداتی نژاد در ادامه این سفر، برنامه دیدار چهره به چهره با جمعی از مردم و شرکت در نشست شورای اداری شهرستان روانسر را خواهد داشت.

بازدید از مزرعه نمونه کشاورزی گندم در روستای برهان الدین آخرین برنامه سفر وزیر جهاد کشاورزی و نماینده ویژه رئیس جمهور به شهرستان روانسر خواهد بود.