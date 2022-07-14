گفتمان برتر تشیع در زمان امام هادی (ع) تبیین شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار صبح پنجشنبه در گردهمایی مدیران ادارات تبلیغات اسلامی شهرهای استان در مجتمع آموزشی تبیین محمودآباد، دو عنصر مهم در انجام فعالیت‌های فرهنگی را تلاش مجاهدانه و روشنگری و تبیین برشمرد و با تبریک ایام ولادت امام هادی (ع) به سیره و روش روشنگری این امام همام اشاره کرد و گفت: شبکه عملیاتی و تبیینی در زمان امام هادی (ع) توسط خود حضرت با تربیت شاگردان و مریدان تشکیل شد.

وی افزود: فعالیت‌های فرهنگی با حرکت مجاهدانه و مبارزان این عرصه، به رشد و بالندگی می‌رسد و حضرت امام هادی (ع) در شرایط سخت حصر و مشکلات و محدودیت‌های سخت، شبکه وکلا را برای تبیین و تشریح معارف اصیل اسلام ایجاد کرد.

وی با گرامیداشت عید غیر افزود: زیارت غدیریه و به ویژه زیارت جامعه کبیره، تبیین سیره امامت و امام شناسی است که توسط امام هادی و در آن شرایط سخت مطرح و تا امروز منشأ برکات علمی و معنوی بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تصریح کرد: سرخط‌های فعالیت‌های فرهنگی امروز با دوران و سبک و روش فعالیت‌های دوران امام هادی (ع) قابل تطبیق است و جریان امام شناسی، مبارزه فکری، نحوه تبیین و روشنگری در شرایط سخت را می‌توان به آن دوران پیوند داد.

حجت الاسلام شریف تبار افزود: امروز سبک زندگی غربی به دنبال حذف دارایی‌های علمی و معنوی است درحالی که دارایی‌های معنوی عامل رشد جامعه است و نباید مورد غفلت قرار گیرد و گفتمان برتر تشییع به دور از غلو و آراسته به عقلانیت توسط شبکه وکلا و در زمان امام هادی (ع) تبیین شده است.

وی ادامه داد: امروز موقف اصلی سازمان اسلامی، گفتمان سازی و فراگیری نهضت تبیین است و توجه به گزاره‌های امیدآفرین در جامعه و ترسیم فعالیت‌ها در راستای همین موضوع، موجب ایجاد نشاط اجتماعی است که به پیشرفت و سربلندی کشور منتهی خواهد شد.

حجت الاسلام شریف تبار یادآور شد: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای نوین از خطابه خارج شده و در مقام مخاطب درحال مبارزه جدی و رودر رو است و در مقابل این تهاجم، توجه به دارایی‌های امیدآفرین سلاح تبیین در این مبارزه است.