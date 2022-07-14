شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه با توجه به داشتن موقعیت جغرافیایی ویژه از نظر توسعه و پیشرفت دارای بسیار اهمیت است.
وی افزود: درگیری هشت سال جنگ تحمیلی و زلزله ۹۶ آسیب جدی به استان کرمانشاه وارد کرده که نیازمند یک کار جهادی و انقلابی از طرف دولت برای رفع مشکلات گذشته است.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخصیص اعتبار ۱۰۰ درصدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای زیرساختها، عمران و آبادانی از مهمترین برنامههای سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه است.
حیدری گفت: معارفه مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین در شب گذشته انجام شد و به این منطقه میبایست اعتبار ویژه تخصیص داده شود تا با راه اندازی منطقه آزاد تحول اقتصادی ایجاد شده و بیکاری به حداقل برسد.
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