شهریار حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استان کرمانشاه با توجه به داشتن موقعیت جغرافیایی ویژه از نظر توسعه و پیشرفت دارای بسیار اهمیت است.

وی افزود: درگیری هشت سال جنگ تحمیلی و زلزله ۹۶ آسیب جدی به استان کرمانشاه وارد کرده که نیازمند یک کار جهادی و انقلابی از طرف دولت برای رفع مشکلات گذشته است.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تخصیص اعتبار ۱۰۰ درصدی ۱۷ هزار میلیارد تومانی برای زیرساخت‌ها، عمران و آبادانی از مهم‌ترین برنامه‌های سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه است.

حیدری گفت: معارفه مدیر اجرایی منطقه آزاد قصرشیرین در شب گذشته انجام شد و به این منطقه می‌بایست اعتبار ویژه تخصیص داده شود تا با راه اندازی منطقه آزاد تحول اقتصادی ایجاد شده و بیکاری به حداقل برسد.