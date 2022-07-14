۶۰ هزار مودی مالیاتی جدید در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید سرزده از اداره کل امور مالیاتی استان با اشاره به شناسایی ۶۰ هزار مودی مالیاتی جدید در استان اظهار داشت: این درحالی است که طی سال‌های قبل به طور متوسط ۱۰ تا ۲۰ هزار مودی جدید مالیاتی شناسایی می‌شدند.

وی با تاکید بر جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان مالیاتی جدید را نشانه عزم همگانی برای توسعه اقتصادی استان است و گفت: پرونده‌های کاغذی از جمله چالش‌های رسیدگی به امور مالیاتی است و باید این بررسی‌ها به صورت الکترونیک و در پنجره واحد صورت گیرد.

وی خواست را همکاری کارکنان ادارات امور مالیاتی با مودیان حقیقی و حقوقی شد.

محسن اسلامی مدیرکل مالیاتی مازندران نیز با اشاره به پرداخت ارزش افزوده به شهرداری‌های استان از عدم هزینه کرد آن در حوزه عمران و آبادانی مناطق شهری انتقاد کرد و گفت: صرف ارزش افزوده در حوزه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شهرداری‌ها منطقی نیست.

وی اظهار داشت: ارزش افزوده مالیات به شهرداری‌ها باید طبق طرح‌های عمرانی و زیرساختی تعریف شده پرداخت شود و اکنون هزینه کرد شهرداری‌ها از منابع امور مالیاتی شفاف نیست.

وی میزان پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری ساری را در سال جاری ۷۳ میلیارد تومان بیان کرد.