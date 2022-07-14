واژگونی خودروی پژو در اهواز ۴ نفر را به کام مرگ برد

اهواز - مسئول روابط عمومی فوریت‌های پزشکی خوزستان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در جاده اهواز به شوش، ۴ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد.