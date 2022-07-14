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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۳

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

واژگونی خودروی پژو در اهواز ۴ نفر را به کام مرگ برد

واژگونی خودروی پژو در اهواز ۴ نفر را به کام مرگ برد

اهواز - مسئول روابط عمومی فوریت‌های پزشکی خوزستان گفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در جاده اهواز به شوش، ۴ نفر جان خود را از دست دادند و یک نفر نیز مصدوم شد.

عارف اصل شرهانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری پژو در جاده اهواز به شوش (روبروی روستای بیت لوسی) واژگون شد.

وی افزود: در این سانحه رانندگی سه نفر مجهول‌الهویه (مرد) بودند که همگی قبل از رسیدن آمبولانس فوت کردند.

مدیر روابط‌عمومی فوریت‌های پزشکی خوزستان تصریح کرد: در این سانحه رانندگی دو نفر نیز مصدوم شدند.

اصل شرهانی خبر داد: یکی از مصدومان مرد ۳۸ ساله و هوشیار بود ولی یکی دیگر از مصدومان مرد ۲۵ ساله‌ای بود که با وضعیت وخیم و بعد از تحویل دادن به بیمارستان فوت کرد.

کد مطلب 5538165

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