واژگونی خودروی پژو در اهواز ۴ نفر را به کام مرگ برد

عارف اصل شرهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صبح امروز یک دستگاه خودروی سواری پژو در جاده اهواز به شوش (روبروی روستای بیت لوسی) واژگون شد.
وی افزود: در این سانحه رانندگی سه نفر مجهولالهویه (مرد) بودند که همگی قبل از رسیدن آمبولانس فوت کردند.
مدیر روابطعمومی فوریتهای پزشکی خوزستان تصریح کرد: در این سانحه رانندگی دو نفر نیز مصدوم شدند.
اصل شرهانی خبر داد: یکی از مصدومان مرد ۳۸ ساله و هوشیار بود ولی یکی دیگر از مصدومان مرد ۲۵ سالهای بود که با وضعیت وخیم و بعد از تحویل دادن به بیمارستان فوت کرد.
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