دستور ویژه رئیس جمهور برای حل مشکل بیکاری کرمانشاه

سید صولت مرتضوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بیست و هشتمین سفر استانی آیت الله رئیسی پس از بازدیدهای خود از برخی شهرستانهای استان کرمانشاه با فعالان اقتصادی به منظور بررسی مشکلات اقتصادی و تبادل نظر و اقشار مختلف استان دیدار خواهند داشت.
وی با اشاره به بررسی مصوبات و توافقات طرحهای استان کرمانشاه، افزود: مصوبات استان کرمانشاه در ۲ بخش قابل تعریف بوده که شامل پروژههای حوزه عمرانی و مسائل مربوط به نرخ بیکاری است.
معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در حوزه مصوبات و پروژههای مربوط به بخش عمرانی با ۳۰ دستگاه اجرایی توافقات لازم انجام شده و منابع مناسبی برای ۱۸۲ طرح در زمینههای زیربنایی، راه و شهر سازی، مسکن، بهداشت، آموزش و پرورش و… در نظر گرفته شده است.
مرتضوی به دستور ویژه رئیس جمهور برای حل مشکل بیکاری اشاره کرد و ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات و پروژههای سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه حل مشکل بالا بودن نرخ بیکاری است که در گام نخست طرحهای نیمه کارهای در نظر گرفته شده که تاکنون حدود ۲۰۰ توافق در حوزه اقتصادی و پروژههای راکد انجام شده که منابع لازم برای رسیدن به ظرفیتهای موجود به آنها تعلق میگیرد.
وی با بیان اینکه ۱۵ هزار میلیارد تسهیلات برای رفع بیکاری در نظر گرفته شده، تاکید کرد: علاوه بر این اعتبارات تسهیلاتی نیز به صورت قرض الحسنه بر اساس نیاز سنجیها در حوزه مسکن، ازدواج و… تعلق خواهد گرفت.
معاون اجرایی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مجموع اعتباراتی که برای استان کرمانشاه تعیین شده حدود ۱۵ هزار میلیارد بوده اما مبالغ دیگری برای سایر حوزهها نیز به آن اضافه خواهد شد که اعلام نهایی میزان تسهیلات استان کرمانشاه طی جلسات پایانی سفر رئیس جمهور اعلام میشود.
مرتضوی با بیان اینکه تاکنون از ۲ طرح اقتصادی دانش بنیان بازدید کردهاند، تاکید کرد: فعالیت این طرحها به منظور استفاده در سلولهای بنیادین، ساخت واکسن برای دامها و برخی داروها برای دامها انجام میگیرد که به دلیل برخی مشکلات پیش روی اجرای این طرح بررسیهایی لازم صورت گرفته تا در تصمیمات مناسبی در حوزه استانی و ملی به مرحله اجرا برسد.
وی عنوان کرد: با توجه به عدم وجود فضای رقابتی و واردات بی رویه در این طرحها تاکنون به مرحله نهایی و اجرا نرسیده که در این سفر طبق پیش بینیهای انجام شده در پی گره گشایی خواهیم بود.
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