کتاب «سلوک توحیدی» در مشهد رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی اکبر سبزیان اظهار کرد: بنده این کتاب را چندین بار مطالعه کردم و به عنوان یک خواننده می‌گویم که نویسنده، یک کتاب کار برای علاقمندان به زیست توحیدی نوشته است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی افزود: به عبارت دیگر این کتاب مجتهدانه، زیست توحیدی را به صورت پله به پله و بسیار روان و ساده به افرادی که علاقمند به زیست توحیدی هستند، آموزش می‌دهد.

وی گفت: اگر فردی بخواهد گام اول را برای فرا گرفتن زندگی توحیدی بردارد باید این کتاب را حتماً مطالعه کند. روح لطیف، ذوق سرشار و قلم روان نویسنده باعث خوشخوان شدن این کتاب علیرغم عمق وسیع آن شده است.

حجت الاسلام سبزیان هدف از برگزاری نمایشگاه ملی مهرانه به همت ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان را ایستادگی در مقابل بازار سبک زندگی‌های متنوع در جامعه برای رسیدن به نقطه هدف جامعه اسلامی یعنی زیست و سلوک توحیدی عنوان کرد.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد با مطالعه این کتاب و عمل به آن بتوانیم به سبک زندگی مومنانه و توحیدی دست پیدا کنیم.