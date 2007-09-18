نمایشگاه "دستاوردهای بزرگ، دستانی کوچک" در کرمان برپا شد

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت : نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی با عنوان دستاوردی بزرگ، دستانی کوچک از دیروز به مدت یک هفته در نگارخانه شاهرخی کرمان برگزار شده است .

مرتضی عمید خاطرنشان کرد : هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد علاقه و انگیزه در نسل جوان به هنر خوشنویسی و خطاطی است .

وی یادآور شد : در این نمایشگاه 118 اثر برگزیده استانی و کشوری از 100 نوجوان و جوان کرمانی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.