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۲۷ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۵۶

نمایشگاه "دستاوردهای بزرگ، دستانی کوچک" در کرمان برپا شد

کرمان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی 100 نوجوانان کرمانی با عنوان دستاوردی بزرگ، دستانی کوچک در نگارخانه شاهرخی کرمان در حال برگزاری است.

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو  با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی با عنوان دستاوردی بزرگ، دستانی کوچک از دیروز به مدت یک هفته در نگارخانه شاهرخی کرمان برگزار شده است.

مرتضی عمید خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد علاقه و انگیزه در نسل جوان به هنر خوشنویسی و خطاطی است.

وی یادآور شد: در این نمایشگاه 118 اثر برگزیده استانی و کشوری از 100 نوجوان و جوان کرمانی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

عمید عنوان کرد: از این تعداد 35 اثر در زمینه خوشنویسی و 83 اثر در زمینه نقاشی ارائه شده است.

کد مطلب 553818

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