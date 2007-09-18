نمایشگاه "دستاوردهای بزرگ، دستانی کوچک" در کرمان برپا شد

مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی با عنوان دستاوردی بزرگ، دستانی کوچک از دیروز به مدت یک هفته در نگارخانه شاهرخی کرمان برگزار شده است.
مرتضی عمید خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ایجاد علاقه و انگیزه در نسل جوان به هنر خوشنویسی و خطاطی است.
وی یادآور شد: در این نمایشگاه 118 اثر برگزیده استانی و کشوری از 100 نوجوان و جوان کرمانی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
عمید عنوان کرد: از این تعداد 35 اثر در زمینه خوشنویسی و 83 اثر در زمینه نقاشی ارائه شده است.
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