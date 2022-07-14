۴ هزار لیتر سوخت قاچاق در نهبندان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رمضان مرادی اظهار کرد: ماموران ایستگاه بازرسی سهل آباد از توابع شهرستان نهبندان در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک تریلی هوو مشکوک شدند که جهت بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از تریلی، چهار هزار لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فراوردهای نفتی کشف کردند.

جانشین انتظامی شهرستان نهبندان بیان کرد: در این راستا یک خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شده و به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

سرهنگ مرادی بیان کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تماس و یا از طریق پیامک با سامانه ۱۱۰۵۶ موضوع را به پلیس اطلاع دهند.