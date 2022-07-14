۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار به حوزه کشاورزی کرمانشاه اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از گاوداری یک هزار راسی کاوات شهرستان روانسر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کرمانشاه یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمانشاه در حوزه صنایع تبدیلی، گلخانه و مجتمع‌های دامپروری ضعیف است، افزود: برای تقویت این حوزه ۲۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه صنایع تبدیلی به کرمانشاه اختصاص می‌یابد.

وزیر جهاد کشاورزی به خرید تضمینی گندم نیز اشاره کرد و ادامه داد: تا کنون بیش از پنج میلیون تن گندم در کشور به صورت تضمینی خریداری شده است.

ساداتی نژاد اضافه کرد: پیش بینی می‌شود خرید تضمینی گندم تا پایان فصل برداشت از مرز شش میلیون تن نیز عبور کند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۱۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات کشاورزان گندمکار کشور پرداخت شده است، تاکید کرد: مطالبات باقی مانده نیز به زودی پرداخت می‌شود.

ساداتی نژاد به خشکسالی‌های سال‌های اخیر که بیشترین تأثیر را در بخش کشاورزی داشته است پرداخت و تصریح کرد: با توسعه سیستم‌های آبیاری نوین میزان خسارت‌های ناشی از خشکسالی در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد.

وی تاکید کرد: ذخایر کالاهای اساسی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: دغدغه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی مردم وجود ندارد.