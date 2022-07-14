  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۳۰

مدیرکل هواشناسی لرستان خبر داد؛

رکورد شکنی گرما در خرم‌آباد بعد از ۶۰ سال

رکورد شکنی گرما در خرم‌آباد بعد از ۶۰ سال

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان از رکورد شکنی گرمای هوا در خرم‌آباد بعد از ۶۰ سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از ثبت رکورد جدید بیشینه دمای تیرماه در خرم آباد طی ۶۰ سال گذشته اظهار داشت: رکورد دما طی ۶۰ سال گذشته در خرم آباد شکسته شد.

وی از شکسته شدن رکورد دمای بیشینه خرم آباد در دوره آماری ۶۰ ساله در تیر ماه خبر داد و افزود: روز چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ دمای بیشینه در ایستگاه هواشناسی فرودگاه خرم آباد دمای ۴۶.۶ درجه سانتیگراد ثبت شد که از سال ۱۳۴۰ تا کنون بی سابقه بوده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: بیشترین دمای بیشینه ثبت شده طی ۷۲ سال گذشته در ۲۴ مرداد ۱۳۳۹ و همچنین یک و دو مرداد ۱۳۴۰ به میزان ۴۷ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.

کد مطلب 5538186

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها