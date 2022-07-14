به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور امروز پنج شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها از ثبت رکورد جدید بیشینه دمای تیرماه در خرم آباد طی ۶۰ سال گذشته اظهار داشت: رکورد دما طی ۶۰ سال گذشته در خرم آباد شکسته شد.

وی از شکسته شدن رکورد دمای بیشینه خرم آباد در دوره آماری ۶۰ ساله در تیر ماه خبر داد و افزود: روز چهارشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ دمای بیشینه در ایستگاه هواشناسی فرودگاه خرم آباد دمای ۴۶.۶ درجه سانتیگراد ثبت شد که از سال ۱۳۴۰ تا کنون بی سابقه بوده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: بیشترین دمای بیشینه ثبت شده طی ۷۲ سال گذشته در ۲۴ مرداد ۱۳۳۹ و همچنین یک و دو مرداد ۱۳۴۰ به میزان ۴۷ درجه سانتیگراد به ثبت رسیده است.