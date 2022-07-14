آمادگی همکاری صنایع مستقر در مهر با مجموعه فنی و حرفه ای فارس

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه محمدی در دیدار با معاون مدیرکل فنی و حرفه ای فارس و مدیر شهرستان مهر، افزود: ما در مجموعه فنی و حرفهای به دنبال اشتغال برای جوانان هستیم و یکی از راهکارهایی که میتوانیم کمک به اشتغال کرد، فنی و حرفهای است و در همین خصوص با صنایع مستقر در شهرستان نیز جلسات متعددی داشتهایم و صنایع آمادگی خود را اعلام کردهاند و در خصوص کمک به توانمندسازی نیروهای بومی میطلبد که با کمک فنی و حرفهای این کار انجام پذیرد.
وی تصریح کرد: پالایشگاههای مستقر در شهرستان این آمادگی را دارند که با فنی و حرفهای و امر آموزش همکاری داشته باشند و در حال حاضر با هماهنگیهایی که با صنایع داشتهایم دوره و کلاسهایی بهصورت عملی برگزار میشود.
رئیس شورای تأمین شهرستان مهر تصریح کرد: به دلیل صنعتی بودن این شهرستان ما به دنبال راهاندازی مرکز فنی و حرفهای هستیم و در حال حاضر جوانان این منطقه و شهرستان به تخصص و تجربه نیاز دارند.
در ادامه اسماً کریمی معاون مدیرکل فنی و حرفهای استان فارس بیان داشت: امروز تنوع در امر آموزش در سازمان فنی و حرفهای بسیار گسترده است و هدف ما کمک به طرحهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت است و هماکنون برنامههای خوبی در حال برگزاری است و ما در راستای ظرفیتهای توسعهای استان به دنبال استعدادیابی هستیم.
کریمی گفت: ما در مجموعه فنی و حرفهای آموزشها را کاملاً هدفمند و با ظرفیتهای توسعه شهرستان قرار میدهیم.
وی اظهار داشت: امروز ظرفیت شهرستان مُهر در خصوص صنایع و توسعه بسیار زیادی دارد و این منطقه دچار فقر مهارتی است که امیدواریم مردم این منطقه و این شهرستان از این ظرفیتها نهایت استفاده کنند و ما به دنبال مراکز تخصصی و متناسب با ظرفیتهای منطقه هستیم و مهمترین اولویت ما اشتغال است.
داریوش زارعی رئیس مرکز فنی و حرفهای لامرد نیز در این دیدار گفت: پروژه فنی و حرفهای شهرستان مُهر در صورت تأمین اعتبار در آیندهای نزدیک به بهرهبرداری خواهد رسید و مردم شهرستان مُهر نیز از ظرفیت آموزش و مهارت در راستای دستیابی به فرصتهای شغلی پایدار بهرهمند خواهند شد.
شایانذکر است؛ قبل از این دیدار معاون مدیرکل فنی و حرفهای فارس و رئیس فنی و حرفهای شهرستان لامرد از ساختمان در حال ساخت فنی و حرفهای شهرستان مُهر بازدید کردند.
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