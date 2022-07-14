تخصیص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه انتقال آب هانه کوان پاوه

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ظهر پنجشنبه در بازدید از پروژه مخزن نیمه کاره انتقال آب هانه کوان، اظهار کرد: صحبت‌هایی با فرماندار پاوه و استاندار کرمانشاه برای پیشبرد پروژه انتقال آب هانه کوان مطرح شده است.

وی افزود: در جلسه شورای اداری عصر امروز بررسی پروژه‌های مصوب بیست و هشتمین سفر ریاست جمهوری و مخصوصاً پروژه نیمه تمام انتقال آب هانه کوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور تصریح کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه مخزن نیمه تمام انتقال آب هانه کوان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در تلاش هستیم با تکمیل این پروژه ساکنین این منطقه از آب آشامیدنی برخوردار شده و نگران تأمین آب آشامیدنی خود نباشند و در سفر بعدی رئیس جمهور شاهد بهره‌برداری از پروژه بوده و این پروژه به اتمام رسیده باشد.