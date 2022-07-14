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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴

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جذب ۴۵ هزار دانشجو معلم در کشور

جذب ۴۵ هزار دانشجو معلم در کشور

بجنورد- معاون طرح و برنامه دانشگاه فرهنگیان گفت: امسال ۲۵ هزار نیروی جدید جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند و اگر زیرساخت لازم فراهم شود، ۲۰ هزار نفر دیگر نیز جذب خواهند شد.

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کاظم دلقندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاکید رهبر انقلاب مبنی بر جذب معلم از طریق دانشگاه فرهنگیان، اظهار کرد: مسئولان دانشگاه این مسئله را در دستور کار دارند.

بجنورد- معاون طرح و برنامه دانشگاه فرهنگیان گفت: امسال ۲۵ هزار نیروی جدید جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند و اگر زیرساخت لازم فراهم شود، ۲۰ هزار نفر دیگر نیز جذب خواهند شد.

وی افزود: به این ترتیب بخش مهمی از نیاز جامعه آموزش و پرورش حل می‌شود.

دلقندی در خصوص گزینش افراد نیز گفت: در بحث پذیرش نمره علمی و مصاحبه پیش از جذب مورد توجه است تا نیروی اصلح را در اختیار بگیریم.

کد مطلب 5538214

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