جذب ۴۵ هزار دانشجو معلم در کشور

بجنورد- معاون طرح و برنامه دانشگاه فرهنگیان گفت: امسال ۲۵ هزار نیروی جدید جذب دانشگاه فرهنگیان می‌شوند و اگر زیرساخت لازم فراهم شود، ۲۰ هزار نفر دیگر نیز جذب خواهند شد.