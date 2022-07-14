۳۶۰ مدرسه در خراسان جنوبی نیازمند تخریب و بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود چاوشان در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه سرانه فضای آموزشی برای هر دانش‌آموز در خراسان جنوبی، ۶.۵۵ مترمربع است، گفت: این میزان حدود دو متر کمتر از استاندارد تعریف شده در کشور است.

وی از وجود سه هزار مدرسه در استان خبر داد و افزود: ۱۲ درصد این مدارس معادل ۳۶۰ آموزشگاه نیازمند تخریب کامل و بازسازی است.

چاوشان ادامه داد: ۵۹ درصد مدارس خراسان جنوبی معادل حدود هزار و ۸۰۰ مدرسه، نیازمند تخریب و بازسازی و مقاوم سازی است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین ۴۷ درصد مدارس استان معادل هزار و ۴۰۰ آموزشگاه نیازمند مقاوم سازی است.

وی با بیان اینکه بیشترین مدارس تخریبی و نیازمند بازسازی و مقاوم سازی خراسان جنوبی مربوط به شهرستان فردوس، گفت: در مجموع ۲۰ درصد کلاس‌های درس این شهرستان فرسوده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی خواستار مشارکت مردم و خیرین در بازسازی مدارس فرسوده شد و گفت: مردم می‌توانند با مراجعه به سایت «آجر به آجر» کمک‌های خرد خود را در قالب پویش‌های مختلف برای مدرسه سازی واریز کنند.