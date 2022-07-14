محرومیت زدایی مهمترین هدف بسیج سازندگی در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی پیش از روز پنجشنبه در بیست و سومین مرحله رزمایش کمک مومنانه که به مناسبت دهه ولایت و امامت در گرگان برگزار شد اظهار کرد: نهضت کمک مومنانه حرکتی کریمانه است که با همه توان در حال انجام است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور افزود: کمک‌های مومنانه بخشی از محورهای فعالیت بسیج سازندگی است که بیانگر است که این نهاد انقلابی نسبت به مشکلات معیشتی مردم بی تفاوت نیست و برای حل این کمبودها تلاش می‌کند.

وی بیان کرد: نهضت کمک مومنانه با الگوبرداری از سبک زندگی امام حسن مجتبی (ع) کریمانه است و در ۲۳ رزمایش برگزار شده تاکنون بیش از ۵۵۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع شد.

رئیس سازمان بسیج سازندگی تصریح کرد: دشمنان ما با همه توان خود پا به عرصه نبرد با انقلاب اسلامی گذاشته‌اند اما بر اساس آیه صریح قرآن پیروزی نهایی از آن مستضعفان است.

زهرایی اضافه کرد: ما بعد از شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بیش از ۶ هزار گروه جهادی جدید ثبت شده در سامانه داشتیم و این به برکت خون شهید سلیمانی است و دولت سیزدهم هم با آغوش باز از فعالیت‌های مردمی و جهادی در راستای حل مشکلات معیشتی استقبال می‌کند.

وی در ادامه به تلاش همیشگی دشمنان برای وارد کردن آسیب به کشور اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی پرچم اسلام را با تمام ابعاد در رویارویی صد درصد جبهه حق و باطل به اهتزاز درآورده و تمدن نوین در حال گسترش است که نتیجه آن نابودی تمدن پوشالی غرب خواهد بود.

رئیس بسیج رسانه کشور بیان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی بر گسترش خدمت رسانی نهضت کمک‌های مومنانه تاکید دارند و بنیاد مستضعفان، کمیته امداد امام خمینی (ره)، اوقاف و دیگر نهادها همکاری خوبی با ما در مراحل جدید کار همکاری خواهند داشت.

زهرایی ادامه داد: جبهه استکبار از همه ابعاد و تجهیزات خود در جنگ تمدنی استفاده می‌کند اما نابودی قطعی در انتظار آنها است.