وزیر میراث‌ فرهنگی از شهرک الزهرا بیستون بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ظهر پنجشنبه همزمان با بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهور در سفر به استان کرمانشاه از شهرک الزهرا (س) بیستون بازدید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ضمن بازدید از شهرک الزهرا (س) بیستون از نزدیک مشکلات مردم این شهرک در خصوص محدودیتهای ساخت و ساز و امکان تملک و جابجایی این شهرک با تخصیص زمین ماعوض و پرداخت تسهیلات را مورد بررسی قرار داد.
ضرغامی وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ادامه سفر خود به استان کرمانشاه از شهرستانهای صحنه، کنگاور و هرسین بازدید میکند.
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