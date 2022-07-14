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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۱۶

وزیر میراث‌ فرهنگی از شهرک الزهرا بیستون بازدید کرد

وزیر میراث‌ فرهنگی از شهرک الزهرا بیستون بازدید کرد

کرمانشاه- وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بیست و هشتمین سفر استانی هیئت دولت از شهرک الزهرا بیستون بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ظهر پنجشنبه همزمان با بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهور در سفر به استان کرمانشاه از شهرک الزهرا (س) بیستون بازدید کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضمن بازدید از شهرک الزهرا (س) بیستون از نزدیک مشکلات مردم این شهرک در خصوص محدودیت‌های ساخت و ساز و امکان تملک و جابجایی این شهرک با تخصیص زمین ماعوض و پرداخت تسهیلات را مورد بررسی قرار داد.

ضرغامی وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سفر خود به استان کرمانشاه از شهرستان‌های صحنه، کنگاور و هرسین بازدید می‌کند.

کد مطلب 5538231

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