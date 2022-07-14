تشکیل کمیته مقابله با فرار مالیاتی در استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی فرزاد پنجشنبه در دومین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان، گفت: پروژه‌های سفر رئیس جمهور به استان همدان را در جلسات متعدد کارشناسی شده، آماده و پیش‌بینی کردیم.

وی ادامه داد: برای سفر رئیس جمهور به استان، حدود ۲۰۰ پروژه با اعتبار ۲۴ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده شد؛ اما کارشناسان نهاد ریاست جمهوری فقط برخی از آن‌ها را تأیید کردند، سپس با چانه‌زنی‌هایی که انجام دادیم، توانستیم تعدادی پروژه دیگر نیز اضافه کنیم.

استاندار همدان تصریح کرد: پروژه‌های سفر در جلسه شورای اداری استان که با حضور رئیس محترم جمهور در همدان برگزار می‌شود به شکل رسمی و قطعی اعلام خواهد شد.

قاسمی فرزاد با تاکید بر اینکه پروژه‌های خوبی برای سفر رئیس جمهور به استان همدان تأیید شده که در این پروژه‌ها مباحث زیربنایی مانند؛ آب، صنعت، تولید و گردشگری را مورد توجه قرار دادیم؛ اظهار کرد: اعتبار خوبی برای ثبت جهانی هگمتانه در سفر رئیس جمهور به استان همدان در نظر گرفته شده و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، نیز در این راستا قول مساعدت دادند.

این مقام مسئول در ادامه تاکید کرد: با توجه به تنش آبی در کشور و استان، مسئله آب، جز اولویت‌های اول مجموعه مدیریتی استان است، چون بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان با تنش آبی مواجه هستند.

استاندار همدان با بیان اینکه انتقال آب بین حوزه‌ای همدان با قدرت و قوت خود ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: در ۱۷ سال گذشته پروژه انتقال آب بین‌حوزه‌ای فقط ۴۰ درصد پیشرفت داشته و در چند ماه اخیر نیز حدود ۴۰ درصد آن پیش رفته و مابقی آن با قدرت انجام خواهد شد.

قاسمی فرزاد در ادامه صحبتهای خود افزود: با توجه به تنش آبی، مردم باید در برنامه‌های خود بحث صرفه‌جویی و الگوی مصرف مناسب را در دستور کار قرار دهند.

وی تاکید کرد: زمان سفر ریاست محترم جمهور به استان همدان از طرف نهاد ریاست جمهوری مشخص و اعلام خواهد شد.

استاندار همدان با بیان اینکه مجموع پروژه‌های در نظر گرفته شده برای سفر رئیس جمهور به استان همدان قابل توجه است؛ اظهار کرد: سعی شده در سفر رئیس جمهور به استان همدان مباحث زیربنایی، آب، راه، تولید، صنعت و گردشگری را در نظر بگیریم.

قاسمی فرزاد با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی هماهنگی و همراهی لازم برای اجرای هرچه مناسب‌تر سفر رئیس جمهور به استان همدان را داشته باشند، تصریح کرد: پایه و اساس اعتبارات ما چه در بخش سرمایه‌ای و چه در بخش هزینه‌ای ضعیف دیده شده است؛ این موضوع باید اصلاح شود.

و ی یادآور شد: اعتبار خوبی برای ثبت جهانی منظر تاریخی هگمتانه تا همدان در نظر گرفته شده است.

استاندار همدان با بیان اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در راستای جذب اعتبارات ملی از وزارتخانه‌ها متبوع اقدام کنند؛ تاکید کرد: فرمانداران شهرستان‌های دهگانه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را در پیگیری امور و حل مشکلات شهرستان همراهی کنند.

قاسمی فرزاد خواستار تأمین درآمدهای استان، بدون فشار به اقشار مختلف مردم شد و گفت: کمیته ویژه‌ای برای مقابله با فرار مالیاتی در استان تشکیل شده است.

وی در پایان عنوان کرد: علمیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن در استان با قدرت و قوت در حال پیش‌رفتن است.