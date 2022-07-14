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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

۴۳ درصد شهروندان خراسان شمالی دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکردند

۴۳ درصد شهروندان خراسان شمالی دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکردند

بجنورد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به شیوع دوباره کرونا، گفت: اکنون بهترین فرصت برای تزریق دز یادآور واکسن کرونا است زیرا ۴۳ درصد مردم استان دز سوم را نیز دریافت نکردند.

سید جواد پورنقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط کرونایی خراسان شمالی پایدار است اما دغدغه و نگرانی‌هایی در خصوص افزایش شیوع ویروس با توجه به جهش‌های اتفاق افتاده، وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون حدود ۳ درصد تخت‌های بیمارستانی خراسان شمالی در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد.

وی افزود: تعداد بسیار اندکی از بیماران کرونایی استان در ICU قرار دارند؛ خوشبختانه در ماه گذشته تنها یک بیمار کرونایی جان باخت.

پورنقی گفت: شیوع این بیماری ابتدا خود را با افزایش تست‌های مثبت در بیماران سرپایی نشان می‌دهد؛ سپس بیماران سرپایی و بستری افزایش یافته و در نهایت ممکن است موارد فوتی بیشتر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به شیوع کرونا طی روزهای اخیر، بیان کرد: اکنون فرصت خوبی برای تکمیل واکسیناسیون است زیرا ۵۷ درصد افراد دز سوم را تزریق کرده‌اند.

وی از شهروندان خواست واکسیناسیون خود را انجام دهند و افزود: نباید گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان باز کرد.

پورنقی بیان داشت: افرادی که از زمان تزریق دز سومشان ۶ ماه گذشته باید دز چهارم را نیز تزریق کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی استفاده از ماسک خصوصاً در شرایط نارنجی و قرمز را ضروری دانست و گفت: مردم برای تزریق واکسن به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

وی در انتها تاکید کرد: مراکز ۱۶ ساعته تست کرونا با فروکش کردن کرونا کمرنگ شده بود اما دوباره فعال شده‌اند و به مردم خدمت رسانی می‌کنند.

کد مطلب 5538241

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
      0 0
      پاسخ
      دکتر به جای امار وامربه واکسن در مورد تجمعات وماسک نزدن حرف بزن

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