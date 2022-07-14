۴۳ درصد شهروندان خراسان شمالی دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکردند

سید جواد پورنقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط کرونایی خراسان شمالی پایدار است اما دغدغه و نگرانی‌هایی در خصوص افزایش شیوع ویروس با توجه به جهش‌های اتفاق افتاده، وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون حدود ۳ درصد تخت‌های بیمارستانی خراسان شمالی در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد.

وی افزود: تعداد بسیار اندکی از بیماران کرونایی استان در ICU قرار دارند؛ خوشبختانه در ماه گذشته تنها یک بیمار کرونایی جان باخت.

پورنقی گفت: شیوع این بیماری ابتدا خود را با افزایش تست‌های مثبت در بیماران سرپایی نشان می‌دهد؛ سپس بیماران سرپایی و بستری افزایش یافته و در نهایت ممکن است موارد فوتی بیشتر شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به شیوع کرونا طی روزهای اخیر، بیان کرد: اکنون فرصت خوبی برای تکمیل واکسیناسیون است زیرا ۵۷ درصد افراد دز سوم را تزریق کرده‌اند.

وی از شهروندان خواست واکسیناسیون خود را انجام دهند و افزود: نباید گره‌ای که با دست باز می‌شود را با دندان باز کرد.

پورنقی بیان داشت: افرادی که از زمان تزریق دز سومشان ۶ ماه گذشته باید دز چهارم را نیز تزریق کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی استفاده از ماسک خصوصاً در شرایط نارنجی و قرمز را ضروری دانست و گفت: مردم برای تزریق واکسن به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.

وی در انتها تاکید کرد: مراکز ۱۶ ساعته تست کرونا با فروکش کردن کرونا کمرنگ شده بود اما دوباره فعال شده‌اند و به مردم خدمت رسانی می‌کنند.