۴۳ درصد شهروندان خراسان شمالی دز سوم واکسن کرونا را تزریق نکردند

سید جواد پورنقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شرایط کرونایی خراسان شمالی پایدار است اما دغدغه و نگرانیهایی در خصوص افزایش شیوع ویروس با توجه به جهشهای اتفاق افتاده، وجود دارد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: اکنون حدود ۳ درصد تختهای بیمارستانی خراسان شمالی در اختیار بیماران کرونایی قرار دارد.
وی افزود: تعداد بسیار اندکی از بیماران کرونایی استان در ICU قرار دارند؛ خوشبختانه در ماه گذشته تنها یک بیمار کرونایی جان باخت.
پورنقی گفت: شیوع این بیماری ابتدا خود را با افزایش تستهای مثبت در بیماران سرپایی نشان میدهد؛ سپس بیماران سرپایی و بستری افزایش یافته و در نهایت ممکن است موارد فوتی بیشتر شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با اشاره به شیوع کرونا طی روزهای اخیر، بیان کرد: اکنون فرصت خوبی برای تکمیل واکسیناسیون است زیرا ۵۷ درصد افراد دز سوم را تزریق کردهاند.
وی از شهروندان خواست واکسیناسیون خود را انجام دهند و افزود: نباید گرهای که با دست باز میشود را با دندان باز کرد.
پورنقی بیان داشت: افرادی که از زمان تزریق دز سومشان ۶ ماه گذشته باید دز چهارم را نیز تزریق کنند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی استفاده از ماسک خصوصاً در شرایط نارنجی و قرمز را ضروری دانست و گفت: مردم برای تزریق واکسن به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنند.
وی در انتها تاکید کرد: مراکز ۱۶ ساعته تست کرونا با فروکش کردن کرونا کمرنگ شده بود اما دوباره فعال شدهاند و به مردم خدمت رسانی میکنند.
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