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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۴۴

وزیر میراث فرهنگی:

امکان بازدید مانیتورینگ از کتیبه جهانی بیستون فراهم شود

امکان بازدید مانیتورینگ از کتیبه جهانی بیستون فراهم شود

کرمانشاه- وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در بیست و هشتمین سفر استانی دولت سیزدهم، گفت: امکان بازدید مانیتورینگ از کتیبه جهانی بیستون فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی ظهر پنجشنبه همزمان با بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهور با حضور در استان کرمانشاه از محوطه جهانی بیستون بازدید کرد.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به همراه جمعی از مسئولان از محوطه میراث جهانی بیستون و آثار تاریخی این مجموعه بازدید کرد.

ضرغامی در این بازدید بر ضرورت امکان بازدید مناسب از کتیبه بیستون و فراهم کردن شرایط مانیتورینگ و نمایش کتیبه برای گردشگران با توجه مشکل امکان دسترسی تاکید کرد.

وی افزود: باید چند کار اساسی در این مجموعه و در شأن مجموعه جهانی بیستون انجام شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در ادامه سفر خود به استان کرمانشاه از شهرستان‌های صحنه، کنگاور و هرسین بازدید می‌کند.

کد مطلب 5538249

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