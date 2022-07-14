مشاهده و ثبت گونه خار پشت گوش بلند برای اولین بار در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی سالاروند امروز پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای نخستین بار یک خار پشت گوش بلند در «مله کوه» رومشکان توسط «وحید امرایی» از همیاران و فعالان محیط زیست در حوزه حیات وحش مشاهده و ثبت شد.

وی با اشاره به پراکنش جهانی این گونه در قاره آسیا و شمال آفریقا افزود: در ایران تاکنون در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان، گلستان، تهران، اصفهان خوزستان، کرمانشاه مشاهده شده که با مشاهده این گونه در استان لرستان دامنه پراکنش این گونه در سطح کشور وسیع‌تر و فراتر از تصورات قبلی است و با مشاهده این گونه می‌توان استان لرستان را نیز به عنوان یکی از زیستگاه‌های این گونه ارزشمند به شمار آورد.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان گفت: خارپشت‌ها پستاندارانی بسیار مفیدی هستند که در کنترل آفات، بویژه حشرات و لارو آن‌ها نقش مهمی ایفا می‌نماید.



سالاروند اظهار داشت: خارپشت‌ها همه چیز خوار هستند و معمولاً از حشرات و سایر بی‌مهرگان و مهره‌داران کوچک مانند موش، جوجه پرندگان، مارمولک، لاشه حیوانات و همچنین میوه‌ها تغذیه می‌کنند. این گونه خارپشت در علفزارها بوته زارهای حاشیه جنگل‌ها، مناطق استپی و مزارع زیست می‌کند.