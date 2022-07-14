واقعیت های غدیر خم با جهاد تبیین برای جامعه بیان شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از ظهر پنج شنبه در همایش بزرگ «رهروان ولایت» با حضور اساتید و دانشجویان با اشاره به اهمیت توجه به پیام غدیر، اظهار کرد: متأسفانه پیام واقعه بزرگ غدیر خم به درستی درک و بیان نشده است.

وی به جنگ روایت‌های در عصر جدید اشاره و با بیان اینکه دانشجویان، اساتید، حوزویان و مبلغان دینی در این جنگ رسالت خطیر برعهده دارند، تأکید کرد: باید فرهنگ واقعه غدیر به درستی برای جامعه تبیین شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان بر لزوم ترویج فرهنگ غدیر اشاره و اضافه کرد: غدیر یک جریان بزرگ در تاریخ اسلام و مکمل رسالت پیامبر گرامی اسلام است.

وی با بیان اینکه ابلاغ رهبری علی (ع) بر امت اسلامی از رسالت‌های مهم پیامبر گرامی اسلام بوده است، ادامه داد: عده‌ای با تحریف تاریخ به دنبال رد کردن رهبری حضرت علی (ع) بر امت اسلامی هستند.

آیت الله فلاحتی به نقش جهاد تبیین در این شرایط اشاره و تصریح کرد: وظیفه همگانی است که با جهاد تبیین در سایه استناد به کتب اهل تسنن و تشیع واقعیت‌های غدیر به درستی بیان شود.