توزیع ۱۵ هزار بسته معیشتی در آستانه عیدغدیر/طبخ ۱۰ هزار پرس غذا

سردار حسین زارع کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت دهه امامت و ولایت و در ادامه رزمایش کمک مؤمنانه، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، نهضت خدمت مؤمنانه همزمان با سراسر کشور در یزد نیز برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این طرح روز شنبه، ۲۵ تیرماه و در آستانه عید غدیر خم در آستان مقدس امامزاده سیدجعفر محمد(ع) برگزار خواهد شد.

زارع کمالی ادامه داد: در قالب این طرح، ۱۵ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان توزیع خواهد شد.

فرمانده سپاه الغدیر یزد، هر بسته را شامل مرغ، حبوبات و ... اعلام کرد و گفت: ارزش هر بسته بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.

وی همچنین از توزیع ۱۰ هزار پرس غذای گرم در بین مردم در روز عید سعید غدیرخم خبر داد و اظهار داشت: این اقدام در راستای بزرگداشت عید غدیر به عنوان مهمترین عید مسلمین به ویژه شیعیان اجرا می شود.