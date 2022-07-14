طرح های ویژه اقتصاد مقاومتی اجرا شود/ فعالیت ۱۰۲ هزار کارگاه فعال

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری پیش ازظهر پنجشنبه در ششمین جلسه شورای هماهنگی تعاون کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه در حال خدمت‌رسانی در یک وزارتخانه مردمی هستیم و خدمات بسیار گسترده‌ای به جامعه هدف ارائه می‌دهیم، تصریح کرد: بیش از ۸۰ درصد مردم به نوعی با دستگاه‌های زیرمجموعه این وزارتخانه در ارتباط هستند.

باقری خاطرنشان کرد: با توجه به خدمت رسانی گسترده نیاز به توجه بیشتری داریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار باید با جدیت پیگیری و محقق شود.

این مسئول با اشاره به اینکه در بخش جذب تسهیلات ابلاغ شده نیز با با جدیت توسط بانک‌ها و دستگاه‌ها پیگیری شود، ادامه داد: در بحث اقتصاد مقاومتی نیاز به توجه ویژه ای داریم و باید طرح‌های ویژه ای در این زمینه اجرا شود و اقدامات شاخص گزارش داده شود.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در ثبت اشتغال ایجاد شده در سامانه رصد تسریع و دقت ویژه ای صورت گرفت.

۶۰ درصد مازندرانی‌ها تحت پوشش بیمه هستند

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران نیز با تبریک هفته بهزیستی و تأمین اجتماعی و دهه ولایت و امامت، اظهار کرد: از جمعیت حدود ۳ میلیون و ۲۸۳ هزار نفری مازندران بیش از ۶۰ درصد مردم استان تحت پوشش این بیمه هستند.

حسن فلاح افزود: ۴۶ واحد اعم از شعبه اصلی، اقماری و کارگزاری در سطح استان مشغول خدمت رسانی به جامعه هدف هستند و از لحاظ گسترش پوشش بیمه‌ای رتبه هشتم و از لحاظ تعداد مستمری بگیران رتبه نهم کشور هستیم.

فلاح جمع بیمه شدگان اصلی را در استان حدود ۶۷۳ هزار نفر اعلام کرد و ادامه داد: جمع بیمه شده اصلی و تبعی در سطح استان بیش از یک میلیون و ۶۱۷ هزار نفر است.

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران بیان کرد: حدود ۱۰۲ هزار کارگاه فعال در استان است و از این لحاظ رتبه سوم را در سطح کشور داریم.