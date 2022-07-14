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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۱

استاندار خراسان شمالی:

اقدامات جدی‌تری برای ساخت پردیس فرهنگیان خراسان شمالی انجام شود

اقدامات جدی‌تری برای ساخت پردیس فرهنگیان خراسان شمالی انجام شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: باید برای جذب سریع‌تر اعتبارات سفر رئیس جمهور جهت تکمیل پروژه‌های دانشگاه فرهنگیان استان، به ویژه ساخت پردیس خواهران اقدامات جدی تر انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین نژاد صبح پنج شنبه در نشست هیأت امنای دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اعتبارات مناسبی در سفر رئیس جمهور برای دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی مصوب شده است.

استاندار خراسان شمالی ادامه داد: افق توسعه دانشگاه فرهنگیان را باید برای تمام شهرستان‌ها تعریف کرد تا تمام امکانات در مرکز تجمیع نشود.

وی افزود: ضروری است برای جذب سریع‌تر اعتبارات سفر رئیس جمهور جهت تکمیل پروژه‌های دانشگاه فرهنگیان استان، به ویژه ساخت پردیس خواهران اقدامات جدی تر انجام شود.

حجت الاسلام یوسفی، مسئول نهاد رهبری دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی در این جلسه اظهار کرد: اعضای ورودی هیأت علمی به دانشگاه فرهنگیان باید شرایط و صلاحیت داشته باشند.

وی افزود: مشکلات دانشگاه فرهنگیان استان متعدد است که باید برای رفع آن کوشید.

یوسفی در انتها گفت: توسعه زیرساخت‌ها یکی از ضرورت‌ها است که باید رقم بخورد.

کد مطلب 5538265

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