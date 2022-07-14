آزادسازی ۱۵۹ هکتار از اراضی کشاورزی تغییر کاربری یافته اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن علایی ثمرین با بیان جزئیات این عملیات که منجر به آزادسازی بیش از ۱۵۹ هکتار از اراضی کشاورزی به ارزش ۱,۱۱۳ میلیارد تومان در این حوزه قضائی شد، گفت: در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در اراضی کشاورزی واقع در پلاک ثبتی ۲۱۴ اصلی موسوم به «مزرعه اشتهاردا» موارد متعددی از تغییر کاربری غیرمجاز اعمال قانون شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد با اشاره به اینکه تعداد قطعات مشمول اعمال قانون ۱۰۴ قطعه بنای غیرمجاز بوده است، افزود: در این اقدام ۵ مورد بنای غیر مجاز در حال ساخت به مساحت تقریبی ۲۴۰ متر مربع، ۷۳ مورد دیوار کشی غیر مجاز به طول تقریبی ۸۰۳۰ متر، ۱۰ مورد فنس کشی با پی ممتد با سطح اِشغال حدوداً ۸۰۰ مترمربع، ۸۲ مورد محوطه سازی به مساحت تقریبی ۴۹۵۰ متر مربع، ۲۳ مورد دپوی مصالح ساختمانی به مساحت تقریبی ۸۹۰ مترمربع، ۱۰ مورد پی کنی به طول تقریبی ۳۷۰ متر و ۸ مورد گود برداری به مساحت تقریبی ۳۲۰ متر مربع اعاده به وضع سابق شد.