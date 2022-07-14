۱۵۱ رشته قنات اصلی در خراسان جنوبی احیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جعفری صبح پنج شنبه در مراسم تجلیل از برترین‌ها و قهرمانان تولید در بخش کشاورزی با اشاره به ضرورت بهره‌وری در بخش کشاورزی، اظهار کرد: امروز از ۴۸ نفر از تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی استان تقدیر شده که این افراد در بهره‌وری سرآمد بودند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه شش نفر از برگزیدگان به صورت ملی تقدیر می‌شوند، بیان‌کرد: وقتی در مورد اقتدار و امنیت غذایی صحبت می‌کنیم مواردی چون اصلاح الگوی کشت، کشاورزی قراردادی و افزایش عملکرد مد نظر قرار می‌گیرد.

جعفری با اشاره به اینکه تشکیل پایگاه داده‌های اطلاعاتی بخش کشاورزی از دیگر اولویت‌های ما بوده است، ادامه داد: امروزه اطلاعات یکی از مهمترین پایه‌های سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است.

اقداماتی در خصوص سنددار کردن اراضی کشاورزی

وی گفت: سند دار کردن اراضی کشاورزی از دیگر درخواست‌های کشاورزان ما بوده است که در همین مدت کوتاه عمر دولت سیزدهم ۱۵ هزار و ۸۹۷ هکتار رفع تداخلات در حوزه اراضی کشاورزی صورت گرفته است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی بیان کرد: ۵۶ هزار و ۸۷۰ هکتار کاداستر زراعی شده که رقم بسیار بالایی است.

جعفری با بیان اینکه ۱۲۱ فقره مجوز تغییر کاربری اراضی در خراسان‌جنوبی صادر شده است، ادامه‌داد: دولت بر بحث دیپلماسی غذا تأکید ویژه‌ای دارد که در این زمینه بازارهای بسیار خوبی در کشورهای همسایه داریم.

وی اظهار کرد: محصولات کشاورزی خراسان جنوبی باید ارزش افزوده فوق العاده‌ای پیدا کرده و وارد سفره مردم کشورهای همسایه شود.

اشاره‌ای به موفقیت‌های کشاورزان برتر خراسان جنوبی

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه گندم تولیدکنندگان نمونه خراسان‌جنوبی در هر هکتار ۱۰ هزار و ۲۸۷ کیلو برداشت کرده‌اند که چهار برابر میانگین است.

جعفری ادامه‌داد: میانگین برداشت جو در هر هکتار سه هزار و ۲۰۰ کیلو است ولی با استفاده از فناوری و دانش، کشاورزان نمونه خراسان‌جنوبی توانستند از هکتار ۹ هزار و ۵۴۵ کیلو برداشت کنند.

وی افزود: میانگین برداشت پنبه در هر هکتار به طور متوسط دو هزار و ۴۵۰ کیلو است ولی برترین‌های بخش کشاورزی خراسان جنوبی توانسته‌اند این رقم را در هر هکتار به ۱۲ هزار و ۶۰ کیلو برسانند.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی گفت: در خصوص زعفران نیز به صورت متوسط کشاورزان ۴۴ کیلو در هر هکتار و در مورد انار ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ کیلو در هر هکتار تولید کرده‌اند.

جعفری اظهار کرد: در مورد زرشک نیز به طور متوسط از هر هکتار پنج هزار و ۸۲ کیلو زرشک برداشت می‌شود ولی کشاورزان خراسان‌جنوبی با همت و تلاش ویژه خود توانستند در هر هکتار ۱۵ هزار کیلو زرشک تولید کنند.

وی با اشاره به اینکه در مورد سایر محصولات کشاورزی به همین صورت برداشت در هر هکتار به همت دانش بومی و همکاری‌ها در واحد سطح از میانگین بیشتر شده است، گفت: در حوزه آب و خاک اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه در حوزه آب و خاک هفت برابر بیش از سال گذشته اعتبار آمده است، بیان‌کرد: در حال حاضر ۱۵۱ رشته قنات اصلی در خراسان جنوبی احیا شده است.

مشکل آب مجتمع‌های گلخانه‌ای حل شده است

جعفری با بیان اینکه مشکل آب مجتمع‌های گلخانه‌ای با تدبیر استاندار حل شده است، یادآور شد: ۱۸ مجتمع دامپروری و هشت مجتمع گلخانه‌ای وارد در متمم اعتبارات سفر ریاست جمهوری شده است.

وی گفت: بعد از اصلاح شیوه توزیع یارانه‌ها هزینه تولید دامداران ما بسیار افزایش پیدا کرده و هزینه فروش هر کیلو گوشت با هزینه‌های تولید همخوانی ندارد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در هر حال بازار فروش را باید مدنظر داشته باشیم، بیان کرد: در حوزه اقتصادی ما ۲۹۵ میلیارد تومان از محل بند الف تبصره ۱۸ پرداخت کرده‌ایم.

جعفری با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیارد تومان از این محل پرداخت و ۹۵ میلیارد تومان انعقاد قرار داد داریم، یادآور شد: ۱۵ هزار هکتار کشت علوفه‌ای در خراسان‌جنوبی انجام داده‌ایم.