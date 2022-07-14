ارتقای عدالت آموزشی در کهگیلویه و بویراحمد در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، حسنعلی عزت خواه ظهر پنجشنبه در نشست با اعضای قرارگاه جهادی تربیتی افزود: آموزش و پرورش در سند ۲۰۲۰ طرح شناسایی ۲۰۲۰ محله نیازمند حمایت را در دستور کار دارد که پس از شناسایی اقداماتی در راستای حمایت‌های همه جانبه در دستور کار قرار خواهد داد.

عزت خواه تصریح کرد: در خصوص حرکت به سمت تحقق اهداف سند ۲۰۲۰، کارگروهی از قرارگاه جهادی مسئولیت شناسایی جامعه هدف و برنامه ریزی برای ارتقا شاخص‌های مشخص شده در این سند را بر عهده دارد و باید در سریع‌ترین زمان ممکن این مهم اقدام شود.

وی عدالت تربیتی را پررنگ‌ترین و حیاتی‌ترین محور عدالت اجتماعی در جامعه و به تبع آن در استان دانست و گفت: ارتقای عدالت تربیتی و افزایش دسترسی افراد جامعه به خدمات آموزشی و افزایش مشارکت اجتماعی-تربیتی اولیا، معلمان، نهادهای دولتی و عمومی، مردمی، خیریه و غیردولتی از مهمترین اهداف تشکیل و راه اندازی قرارگاه جهادی در استان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه عدالت تربیتی پررنگ‌ترین و حیاتی‌ترین محور عدالت اجتماعی به شمار می‌رود، افزود: این قرارگاه در اسفندماه پارسال در سطح وزارت راه‌اندازی و فعالیت خود را آغاز نموده و پس از آن با تاکید وزیر آموزش و پرورش در بقیه استان‌ها هم تشکیل و راه اندازی شد.

عزت خواه خاطرنشان کرد: نقش اصلی این قرارگاه نیاز سنجی، امکان‌سنجی، تنظیم گری، تسهیل گری مدیریت درون آموزش و پرورش و بسیج ظرفیت‌های سایر نهادها و سازمان‌های کشور برای عدالت تربیتی در مناطق محروم و کم برخوردار است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان به تشریح مهمترین وظایف قرارگاه جهادی استان پرداخت و افزود: شناسایی و اولویت‌بندی نیازهای مناطق هدف در حوزه نیروی انسانی، کلاس درس، ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت، تجهیزات اولیه آموزش و پرورش و ارائه برنامه سالیانه برای رفع نیازها و کمبودها از هدفگذاری های انجام شده است.

عزت خواه گفت: شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های دولتی-غیردولتی، مردمی، خیریه و گروه‌های جهادی استان و منطقه برای دسترسی به جامعه هدف، عملیاتی کردن برنامه‌های ملی ابلاغی از طرف قرارگاه جهادی، ایجاد و تشکیل جلسات منظم کارگروه‌های عملیاتی ذیل قرارگاه جهادی استان و برنامه ریزی برای عملیاتی نمودن تفاهم نامه‌های بین وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها از دیگر این وظایف است.

وی همچنین احصا مسائل و مشکلات مناطق هدف و ارائه راهکار، سازماندهی معلمان جهادی و استفاده از ظرفیت فرهنگیان و دانشجو معلمان برای خدمت در مناطق محروم دیشموک، لوداب، مارگون و دیگر مناطق استان، ارائه گزارش‌های مستند و تحلیلی آن به قرارگاه جهادی مرکزی را از دیگر وظایف این کارگروه عنوان کرد و گفت: ۱۲ مدرسه «سمپاد» در استان وجود دارد که این مدارس باید حومه شهر خود را به صورت یک روز در هفته زیر پوشش حمایتی خود قرار دهند.