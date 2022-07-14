توزیع یک هزار بسته معیشتی میان نیازمندان کمالشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علیرضا حیدرنیا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز امروز در بیست و چهارمین دوره از رزمایش مواسات و همدلی که با حضور امام جمعه کمالشهر و مسئولین در سالن ورزشی ولایت کمالشهر برگزار شد، ضمن تبریک دهه امامت و ولایت بیان کرد: بسیار خرسندیم که بار دیگر خداوند در این روزهای مبارک توفیق حضور در این مراسم را به ما عطا کرد.
وی حضور در این گونه برنامهها که رایحه خوش خدمت و بوی خوش معنویت در آنها استشمام میشود را مایه افتخار خود دانست و اضافه کرد: رزمایشهای مواسات و همدلی و جهاد و امیدآفرینی که در حوزه محرومیت زدایی برگزار میشود و همچنین یادوارههای شهدا از جمله برنامههایی هستند که با اشتیاق به سمت آنها گام برمیداریم.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز خاطرنشان کرد: هر جا صحبت از خدمت به خلق خدا باشد خود را موظف به حضور در آن برنامه میدانیم تا از نزدیک قدردان زحمات همه عزیزانی باشیم که خالصانه و بی مزد و منت به خلق خدا و کسانی خدمت میکنند که بعضاً هیچ پناهی جز خداوند منان ندارند.
سردار حیدرنیا یادآور شد: در استان البرز کم نیستند خانوادههای نیازمند و آبروداری که در مناطق محروم و کم برخوردار زندگی و در این شرایط سخت اقتصادی و تورم سرسامآور با مشکلات معیشتی فراوان دست و پنجه نرم میکنند؛ بدیهی است در چنین شرایط اقتصادی، معمولاً بر قشر ضعیف و کم برخوردار جامعه فشار بیشتری وارد میشود.
وی به حدیث نقل شده از امام موسی کاظم (ع) اشاره کرد و گفت: همیشه سعی میکنیم شعار ما در خدمت رسانیها این حدیث باشد؛ ایشان میفرمایند «اِنَّ للّهِ عِباداً فِی الْاَرضِ یَسْعَوْنَ فِی حَوائِجِ النّاسِ… خداوند در زمین بندگانی دارد که در تأمین نیازهای مردم میکوشند، آنانند که روز قیامت در سایه چتر ایمنی خدایند…».
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز در ادامه به زحمات مسئول بسیج سازندگی ناحیه امام هادی (ع) اشاره و ضمن قدردانی از وی اذعان کرد: در حال حاضر و در دهه ولایت و امامت رزمایش مواسات و همدلی در دیگر استانهای کشور نیز برگزار میشود و نیروهای جهادی با اعتقاد قلبی و نیت خالص برای خدمت به خلق خدا حاضر میشوند.
سردار حیدرنیا ادامه داد: بر خود میبالیم که در این مسیر گام برمیداریم و به مردم مستضعفی خدمت میکنیم که به فرموده امام راحل، ولی نعمتان اصلی این انقلاب هستند؛ بی شک این لطف خداست که در این جایگاه خدمت رسانی قرار گرفتهایم تا خادم خوبی برای مردم خوب و نجیب این استان باشیم؛ این خادمی برای ما پاسداران و بسیجیان افتخار است.
وی با اشاره به اقدامات خوب بسیج سازندگی ناحیه امام هادی (ع)، ضمن قدردانی از زحمات، تلاشها و مجاهدتهای بسیجیان و فرماندهانی که پای اجرای امور و رزمایشها هستند، اظهار کرد: امیدواریم این نشان خادمی مردم در آخرت و در پیشگاه خداوند متعال بر سینه ما بدرخشد و خداوند رحمان و بخشنده ما را مورد عفو و رحمت خویش قرار دهد.
فرمانده سپاه امام حسن مجتبی (ع) استان البرز بیان کرد: این خادمی میسر نبود مگر با همراهی، همدلی و یکرنگی در بین مسئولین شورا و شهرداری منطقه کمالشهر و همه نهادها و ارگانهای حمایتی مانند کمیته امداد و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مستضعفین و همه عزیزانی که خالصانه در این مسیر گام برمیدارند.
شایان ذکر است در این رزمایش، توزیع یک هزار بسته معیشتی میان افراد نیازمند، اهدای ۱۲ سری جهیزیه، افتتاح دو باب خانه محروم و نیز کلنگ زنی دو باب منزل محروم صورت گرفت
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