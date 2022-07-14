جشنواره عفاف و حجاب سطح آگاهی دختران را بالا می برد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده پیش از ظهر پنجشنبه در آئین اختتامیه جشنواره «وقارلی قیزلار» در اردبیل اظهار کرد: به تعبیر مقام معظم رهبری ما در مقوله حجاب مورد هجمه نیستیم بلکه با تبیین آثار اجتماعی و معنوی حجاب صحنه بازی عوض شده و فعال در این حوزه شناخته می‌شویم.

وی با اشاره به اینکه نهادهای فرهنگی دخیل در اجرای برنامه‌های عفاف و حجاب مشوق دختران جامعه هستند، خاطرنشان کرد: دختران قشر ارزشمند جامعه ما هستند و برگزاری جشنواره عفاف و حجاب سطح آگاهی این قشر را ارتقا می‌دهد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه در زمینه فرهنگی در جوامع جهانی باید صحنه بازی عوض شود، گفت: در خصوص مقوله حجاب ما مورد هجمه نیستیم بلکه ما مهاجم و فعال در زمینه حجاب هستیم و در دنیا در این خصوص حرف‌های فراوانی برای گفتن داریم.

جعفرزاده بیان کرد: انسانی که ما امروز بر اساس مکتب بزرگ دینی و اسلامی و ایرانی به دنیا معرفی می‌کنیم برای دشمن سخت و سنگین و غیرقابل تحمل است و غرب در برابر سوال ما در خصوص حفظ حجاب هیچ استراتژی مشخصی ندارد.

وی تصریح کرد: وقتی فرهنگ غربی از ما سوال می‌کند چرا حجاب برای ما مهم است ما نیز با طرح این سوال که چرا بی حجابی برای شما ارزش است این جوامع با به چالش کشیده و این نیاز فطری بشر را با صدای بلند در جهان فریاد می‌زنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل با اشاره به اینکه پوشش و حجاب در فطرت بشری است و قبل از رنسانس در تمام فرهنگ‌ها پوشش کامل وجود داشت، افزود: در آمریکا و آفریقا، آسیای جنوب شرقی، سامورایی‌های ژاپنی، بودایی‌های هندوستان و … همگی حجاب که حاکی از فطرت پاک انسانی و بشری است، نمود و جلوه واقعی دارد.

جعفرزاده جریان فرهنگی عفاف و حجاب در دنیا را خواسته تمام بشریت اعلام و اظهار کرد: چادر در سر یک زن اسلحه و نماد مستحکم فرهنگی در دنیاست و امروز اگر می‌خواهیم حجاب و عفاف را تبلیغ کنیم تنها نباید در گفتار خلاصه شود بلکه باید با عمل و مصادیق کامل حجاب که چادر است به مقابله با اندیشه‌های منحط غربی حرکت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر در جامعه‌ای زنان و دختران به خاطر داشتن حجاب با ترس و منفعلانه حاضر شوند قطعاً به بی حجابی دامن زده می‌شود و فعالیت‌های تبلیغی و نمادسازی در راستای حجاب راهبردی نخواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل به آمار تولدهای نامشروع در آمریکا و ایالت‌های آن اشاره کرد و گفت: معضلات اجتماعی غرب به حدی بالا رفته که مرکز ملی آمار حیاتی آمریکا ایالت‌های این کشور را در خصوص آمار فرزندان نامشروع رنگ‌بندی کرده‌اند.

جعفرزاده این انحطاط اجتماعی را نتیجه فقدان حجاب و عفاف در جامعه غرب اعلام کرد و افزود: مؤسسه حقوق بنیادین اروپا اذعان دارد تجاوز بالای ۵۰ درصدی را شاهد هستیم و به قدری این آمارها زشت و شرم‌آور است که از بیان آن امتناع می‌کنند.

وی گفت: زنان و بانوان محجبه ما باید در ترویج زمینه‌های حجاب و عفاف همچون شهید سلیمانی عمل کرده و هر جا که حضور دارند باید مروج عفت و حجاب و حیا باشند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل زنان را صاحبان اصلی انقلاب دانست و بیان کرد: بانوان مؤثرترین قشر جامعه هستند و به تعبیر امام راحل زنان انقلاب کردند و در حفظ و ارتقای آن نیز باید در صف اول قرار گیرند.

جعفرزاده یکی از مهمترین مصادیق جهاد تبیین را بیان عظمت عفت، حجاب و حیا در جامعه دانست و تصریح کرد: دشمن برای بنیان خانواده برنامه‌های گسترده‌ای دارد اما ما در مقابل این برنامه‌ها به ویژه در رسانه ملی هیچ اقدامی نتوانستیم بکنیم.

وی اظهار کرد: بسط و گسترش مدرنیزاسیون و فاصله‌گیری از الگوهای بانوان به ویژه حضرت زهرا (س) ضربه‌ای جبران ناپذیر به جامعه زنان ما وارد می‌کند چرا که در فیلم‌ها و سریال‌های ما مقام زن محجبه تقویت و تکریم نشده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل از رسانه‌ها خواست؛ با تولید آثار فاخر فرهنگی در قالب فیلم و سریال شخصیت‌های موفق را در قالب بانوان چادری نشان دهد تا مقام حجاب در جامعه تکریم شود.