به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه فهمیده در نشست شورای هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان البرز اظهار کرد: ارتقای بهداشت و سلامت جامعه کار و تولید و نیز تقویت و ایجاد خانههای بهداشت کارگری در استان ضروری است.
سرپرست مدیریت امور اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص اقدامات در دست اجرا در این خصوص گفت: از برنامههای در دست اجرا از سوی این اداره کل و دانشگاه علوم پزشکی استان فعال سازی شوراهای متناظر هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان به تفکیک در شهرستانها، برگزاری دورههای آموزشی و باز آموزی ویژه بهداشتیاران کار میباشد.
وی افزود: شناسایی بنگاههای مشمول تأسیس، برگزاری نشستهایی با کارشناسان شورای هماهنگی خدمات بهداشتی و همچنین بررسی و بازدید و راهاندازی خانههای بهداشت کارگری در سال ۱۴۰۱ نیز از دیگر فعالیتهای مورد نظر در حوزه اجتماعی اداره کل است که اجرایی خواهد شد.
شایان ذکر است شورای هماهنگی ارائه خدمات بهداشتی به بیمه شدگان استان با مشارکت حوزه اجتماعی اداره کل تعاون، کار روفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی استان
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