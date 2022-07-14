  1. استانها
  2. البرز
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۰۵

رئیس پلیس راه البرز:

محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال اجرا می‌شود

محدودیت ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال اجرا می‌شود

البرز - رئیس پلیس راه البرز از اجرای محدودیت ترافیکی روز جمعه ۲۴ تیرماه در جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال در محدوده این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز جمعه ۲۴ تیر ماه جاری از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ همان روز تا پایان تخلیه بار ترافیکی از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان البرز خاطرنشان کرد: به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان البرز با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

وی به رانندگان توصیه کرد علاوه بر حفظ آرامش و رعایت نکات ایمنی، مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار دهند.

کد مطلب 5538282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها