به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۵ الی ۲۴ روز جمعه ۲۴ تیر ماه جاری از کرج و ابتدای آزادراه تهران – شمال به سمت مرزن‌آباد ممنوع می‌شود.

وی بیان کرد: همچنین با اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۸ همان روز تا پایان تخلیه بار ترافیکی از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران به صورت یک‌طرفه خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان البرز خاطرنشان کرد: به منظور کنترل بیشتر ترافیک و پیشگیری از اتلاف وقت رانندگان و مسافران در جاده‌های استان البرز با سایر نهادهای امدادی نیز هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

وی به رانندگان توصیه کرد علاوه بر حفظ آرامش و رعایت نکات ایمنی، مقررات راهنمایی و رانندگی را مورد توجه قرار دهند.