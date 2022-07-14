ساخت وسازهای متروپلی نوعی منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی پیش ازظهر پنجشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر با تقدیر از تلاش‌های سربازان امر به معروف و نهی از منکر بر لزوم ساماندهی عملکرد دستگاه‌های اجرایی برای پیاده شدن معروف و زدوده شدن منکرات تاکید کرد.

وی اظهار داشت: یکی از مشکلات این بود که صدای امر به معروف و نهی از منکر در ادارات شنیده نمی‌شد، یعنی دانشگاه در حوزه پژوهش کار خود را انجام می‌دهند و دستگاه‌ها نیز کار خود را انجام می‌دهند.

وی ادامه داد: در عین اینکه دستگاه‌های پژوهشی زیادی داریم اما مسائل و مشکلات ما نیز همچنان موجود است و کاسته نمی‌شود و این نشانه عدم تعامل دستگاه‌های پژوهشی و اجرایی است.

آیت الله لائینی با عنوان اینکه صدای امر به معروف نیز در دستگاه‌ها شنیده نمی‌شود، گفت: باید امر به معروف را در دل دستگاه‌های اجرایی شکل دهیم و نهادینه کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اظهار اینکه میدان عمل به امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی داده شود، افزود: ضوابط عفاف و حجاب در ادارات و دستگاه‌های اجرایی باید رعایت شود.

وی بی حجابی و بدحجابی را از جمله منکرات برشمرد وگفت: برخی فسادها ریشه در دستگاه‌های اجرایی دارد که زمینه بدبینی را بین جامعه ایجاد کرده است و پاکسازی ابزارهای حکمرانی از منکرات وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است.

امام جمعه ساری ماده ۱۰۰ و۹۹ را ریشه بسیاری از فسادها در دستگاه‌های اجرایی برشمرد دانست وگفت: ساخت وسازهای متروپلی نتیجه عدم رعایت ضوابط و مسائل فنی است و با جریمه نسبت به پایان کار ساختمان‌ها اقدام شده است.

وی با تاکید براینکه با فساد و گرفتن جریمه که منکر محسوب می‌شود، مقابله کنیم، افزود: ترویج امر به معروف و نهی از منکر نیازمند فرهنگ سازی است و از سربازان امر به معروف و نهی از منکر باید حمایت شود.

وی تصریح کرد: خدمات دولت انقلابی را با جهاد تبیین باید بازگو و از دولت حمایت کنیم.