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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۳۹

امام جمعه سرپل ذهاب: مطرح کرد؛

درخواست بخشیده شدن تسهیلات بازسازی مناطق زلزله زده از رئیس جمهور

درخواست بخشیده شدن تسهیلات بازسازی مناطق زلزله زده از رئیس جمهور

کرمانشاه- امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب با اشاره به اینکه مردم این شهرستان خسارات زیادی را از زلزله سال ۹۶ متحمل شدند، گفت: تسهیلات بازسازی مناطق زلزله زده بخشیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد فاطمی‌نسب ظهر پنجشنبه در دیدار مردم شهرستان سرپل ذهاب با رئیس جمهور، اظهار کرد: مردم سرپل‌ذهاب همواره پشتیبان نظام و گوش به فرمان ولایت فقیه هستند و امروز این مردم مطالباتی از رئیس جمهور داشته که نیازمند توجه ویژه به دغدغه‌های مردم را از رئیس جمهور خواستار هستیم.

وی با ذکر مطالبات مردمی شهرستان سرپل ذهاب از رئیس جمهور، افزود: اولین و مهمترین مطالبه مردم این شهرستان بخشودگی تسهیلات و وام‌های بازسازی زلزله است.

امام جمعه شهرستان سرپل ذهاب تصریح کرد: درخواست مردم تبدیل فرمانداری سرپل‌ذهاب به فرمانداری ویژه، تکمیل پروژه عظیم سامانه گرمسیری و تحت پوشش قرار گرفتن هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اراضی جامانده در این طرح بزرگ ملی و آبرسانی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی خصوصاً در مناطق روستایی دیگر مطالبات مردمی مردم این شهرستان است که به توجه ویژه رئیس جمهور نیازمند است.

فاطمی نسب بیان کرد: ۵۰ درخواست دیگر مردم شهرستان سرپل ذهاب در زمینه‌های مختلف جمع آوری شده که طی جلسه شورای اداری مطرح خواهد شد.

کد مطلب 5538287

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