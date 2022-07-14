به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح پنج شنبه در مراسم تجلیل از برترین‌های تولید در بخش کشاورزی با اشاره به اینکه امروز بحث اصلی دنیا از حوزه سخت افزاری خارج شده است، اظهار کرد: در شرایط فعلی قدرت بر اساس پشتیبانی مردمی و امنیت اقتصادی و غذایی محاسبه می‌شود.

استاندار خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه امنیت غذایی برای ایران اسلامی به جهت تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که نظام سلطه و استکبار بر او تحمیل کرده دارای اهمیت بیشتری است، افزود: کشاورزی پایه و زیربنای هر کشوری است.

قناعت ادامه داد: در داخل کشور مشکلاتی در حوزه منابع آبی به علت کاهش بارندگی داریم که باید مسئولان بخش کشاورزی باید با استفاده از دانش و فن در جهت رفع این مشکلات قدم‌های ویژه‌ای بردارند.

وی با تأکید به اینکه مرحله گذر از کشاورزی سنتی به صنعتی با کشاورزی دانش بنیان محقق می‌شود، افزود: در الگوی کشت موضوع آمایش سرزمینی و مطالعات اهمیت فوق العاده‌ای دارد.

استاندار خراسان جنوبی با گلایه از اینکه اراضی کشاورزی به مکانی برای ساخت و ساز تبدیل شده است، گفت: همه باید مراقبت کنیم و اجازه این ساخت و سازهای غیرمجاز را ندهیم چون پیامدهای سویی دارد.

قناعت افزود: در حوزه کشاورزی برنامه دولت در ساماندهی و توزیع هوشمندانه کالاهای اساسی دست دلالان را کوتاه می‌کند که تاکنون قدم‌هایی در این زمینه برداشته‌ایم.

وی به اهمیت جراحی اقتصادی دولت سیزدهم برای جلوگیری از قاچاق کالا اشاره کرد و ادامه داد: باید با همکاری و همیاری همدیگر مشکلات ناشی از این جراحی را به حداقل برسانیم.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه باید به سمت سرمایه گذاری، تکمیل زنجیره تولید، صنایع تبدیلی و صادرات محصولات خراسان جنوبی حرکت کنیم، گفت: تنها اینگونه در بخش کشاورزی موفق می‌شویم.

وی یادآور شد: در سفر اول رئیس جمهور به خراسان جنوبی ۱۶۰ میلیارد تومان برای احیا و مرمت قنوات اختصاص یافت که بسیار ارزشمند بود.