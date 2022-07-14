طرح کامل عفاف و حجاب در مازندران ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد محمدی پیش ازظهر پنجشنبه در همایش امر به معروف و نهی از منکر با عنوان حمکرانی عادلانه، زیست عفیفانه و جهاد تبیین، احیای فریضه الهی امر به معروف را وظیفه اصلی برشمرد و گفت: این فریضه باید در تمام لایه‌های جامعه ساری و جاری شود.

وی با اظهار اینکه نسبت به همنوعان مسئول هستیم و باید از ظرفیت مردمی برای پیاده سازی حکمرانی عادلانه بهره گیری کنیم، گفت: با امر به معروف قصد داریم خدمت رسانی مومنانه و جهادی داشته باشید و مستلزم ایجاد سازوکارهای لازم است.

وی بر لزوم تدوین برنامه‌هایی برای تحقق اهداف تاکید کرد و گفت: در شرایطی قرار داریم که دولت اقدامات اساسی را شروع کرد و باید با نظام امر به معروف و نهی از منکر دولت را حمایت کنیم.

محمدی با اشاره به جراحی اقتصادی شروع شده توسط دولت گفت: نیازمند آن است که سازوکارهایی فراهم شود تا جراحی اقتصادی مشکلات کمتری در جامعه ایجاد کند و ما باید برای تحقق اهداف به دولت کمک کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران با اشاره به ابلاغ طرح کامل حجاب و عفاف گفت: این طرح فقط مختص یک یا چند دستگاه نیست و همه ادارات باید پای کار بیایند و یکی از بحث‌های جدی، مشارکت فعال در آموزش‌های پایه‌ای امر به معروف و نهی از منکر و آموزش‌های مهارتی است.

وی تصریح کرد: تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر با شیوه جدید برای مردمی سازی این فریضه از برنامه‌ها است و این فریضه در حوزه‌های مختلف ۱۸ گانه باید پیاده شود از این رو شبکه سازی در این مسئله امری مهم است.

محمدی تحقق شعار سال را از مهمترین محورها برشمرد و گفت: باید از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای اشتغال و رشد اقتصادی بهره گرفت تا منجر به کاهش بیماری و رونق اقتصادی شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تحقق بیانیه گام دوم انقلاب را از دیگر طرح‌های مهم ذکر کرد و گفت: باید حلقه‌های میانی ارتباطی بین مردم و حاکمیت ایجاد کند تا دولت مردم و انقلابی را با حضور جوانان مؤمن شکل دهیم.