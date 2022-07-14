به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مردم شهرستان سرپل ذهاب در مرقد مطهر احمد بن اسحاق (ره)،با اشاره به درخواست مردم مناطق زلزله زده برای امهال وامها، تصریح کرد: مساله وامهای زلزله، شرایط کرونا و وضعیت درآمدی امکان بازپرداخت تسهیلات را برای مردم بسیار سخت کرده است، لذا در این خصوص نیاز است مسئله بازپرداخت وامها مورد تجدید نظر قرار گیرد و مهلت جدیدی برای بازپرداخت به مردم این مناطق داده شود و نیز در صورت عدم توانایی در بازپرداخت احتمال بخشودگی نیز در نظر گرفته شود.
کرمانشاه- خبر تجدیدنظر در بازپرداخت وامهای زلزله زدگان از سوی رئیس جمهور در دیدار مردم این شهرستان، با استقبال و خوشحالی مردم زلزله زده سرپل ذهاب رو به رو شد.
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