  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۵۳

پنجره مهر؛

خوشحالی مردم سرپل ذهاب از خبرتجدیدنظر در بازپرداخت وام‌های زلزله‌

خوشحالی مردم سرپل ذهاب از خبرتجدیدنظر در بازپرداخت وام‌های زلزله‌

کرمانشاه- خبر تجدیدنظر در بازپرداخت وام‌های زلزله‌ زدگان از سوی رئیس جمهور در دیدار مردم این شهرستان، با استقبال و خوشحالی مردم زلزله زده سرپل ذهاب رو به رو شد.

دریافت 15 MB

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مردم شهرستان سرپل ذهاب در مرقد مطهر احمد بن اسحاق (ره)،با اشاره به درخواست مردم مناطق زلزله زده برای امهال وام‌ها، تصریح کرد: مساله وام‌های زلزله، شرایط کرونا و وضعیت درآمدی امکان بازپرداخت تسهیلات را برای مردم بسیار سخت کرده است، لذا در این خصوص نیاز است مسئله بازپرداخت وام‌ها مورد تجدید نظر قرار گیرد و مهلت جدیدی برای بازپرداخت به مردم این مناطق داده شود و نیز در صورت عدم توانایی در بازپرداخت احتمال بخشودگی نیز در نظر گرفته شود.

کد مطلب 5538302

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها