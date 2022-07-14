به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری کردستان روز پنجشنبه در افتتاحیه این جشنواره اظهار کرد: دهمین جشنواره دف نوای رحمت در چهار بخش سراسری و رقابتی، تک‌نوازی ۲ رده نوجوانان و بزرگسالان، گروه نوازی، مولودی خوانی و دو نوازی برگزار می‌شود.

امین مرادی افزود: جشنواره «دف نوای رحمت» به یک جشنواره مردمی تبدیل شده که در طول ۹ دوره برگزاری با استقبال چشمگیر مردم استان و کشور مواجه شده است.

وی با بیان اینکه جشنواره دف نوازی دف نوای رحمت هر سال با استقبال بیشتری از سوی شرکت کنندگان مواجه شده است، گفت: امسال نسبت به دوره قبل شرکت کنندگان این جشنواره با افزایش حدود ۱۵ درصدی مواجه شده است.

مرادی اعلام کرد: این جشنواره از ۲۳ تا ۲۵ ماه جاری در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می‌شود و نفرات و گروه‌های برتر در روز شنبه ۲۵ تیرماه معرفی خواهند شد.