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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

دهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت در سنندج آغاز شد

دهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت در سنندج آغاز شد

سنندج- دهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت با حضور گروه های برتر دف نواز از سراسر کشور در سنندج آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری کردستان روز پنجشنبه در افتتاحیه این جشنواره اظهار کرد: دهمین جشنواره دف نوای رحمت در چهار بخش سراسری و رقابتی، تک‌نوازی ۲ رده نوجوانان و بزرگسالان، گروه نوازی، مولودی خوانی و دو نوازی برگزار می‌شود.

امین مرادی افزود: جشنواره «دف نوای رحمت» به یک جشنواره مردمی تبدیل شده که در طول ۹ دوره برگزاری با استقبال چشمگیر مردم استان و کشور مواجه شده است.

وی با بیان اینکه جشنواره دف نوازی دف نوای رحمت هر سال با استقبال بیشتری از سوی شرکت کنندگان مواجه شده است، گفت: امسال نسبت به دوره قبل شرکت کنندگان این جشنواره با افزایش حدود ۱۵ درصدی مواجه شده است.

مرادی اعلام کرد: این جشنواره از ۲۳ تا ۲۵ ماه جاری در پردیس سینمایی بهمن سنندج برگزار می‌شود و نفرات و گروه‌های برتر در روز شنبه ۲۵ تیرماه معرفی خواهند شد.

کد مطلب 5538318

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