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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۳

دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور مطرح کرد؛

ارتقاء معیشت مرزنشینان در دستور کار دولت سیزدهم

ارتقاء معیشت مرزنشینان در دستور کار دولت سیزدهم

کرمانشاه- مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور با اشاره به معیشت مرزنشینان، گفت: ارتقاء معیشت مرزنشینان در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور با حضور در شهرستان مرزی قصرشیرین اظهار کرد: در این سفر از نزدیک در جریان مشکلات مرزنشینان قصرشیرینی قرار گرفتم.

وی با اشاره به وضعیت معیشت مرزنشینان، افزود: ارتقا وضعیت معیشتی مرزنشینان از اولویت‌های دولت سیزدهم است که در دستور کار قرار دولت گرفته است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور تصریح کرد: در راستای ارتقا وضعیت معیشتی مرزنشینان، طرح واردات خودروهای برقی از مناطق آزاد کشور بویژه منطقه آزاد قصرشیرین برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.

وی ادامه داد: طرح واردات خودروهای برقی می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد مناطق مرزی و مناطق آزاد ایجاد کند.

کد مطلب 5538323

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