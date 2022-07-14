ارتقاء معیشت مرزنشینان در دستور کار دولت سیزدهم

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور با حضور در شهرستان مرزی قصرشیرین اظهار کرد: در این سفر از نزدیک در جریان مشکلات مرزنشینان قصرشیرینی قرار گرفتم.

وی با اشاره به وضعیت معیشت مرزنشینان، افزود: ارتقا وضعیت معیشتی مرزنشینان از اولویت‌های دولت سیزدهم است که در دستور کار قرار دولت گرفته است.

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور تصریح کرد: در راستای ارتقا وضعیت معیشتی مرزنشینان، طرح واردات خودروهای برقی از مناطق آزاد کشور بویژه منطقه آزاد قصرشیرین برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است.

وی ادامه داد: طرح واردات خودروهای برقی می‌تواند تحولی عظیم در اقتصاد مناطق مرزی و مناطق آزاد ایجاد کند.