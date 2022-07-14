فوت ۲ بیمار کرونایی در خراسان رضوی/۲۵۱ بیمار بستری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پهلوان با اشاره به رشد ۵۰ درصدی بستری‌های جدید کرونایی نسبت به ۱۰ روز گذشته اظهار کرد: طی یک روز گذشته ۱۲۰ بیمار جدید در مراکز درمانی استان بستری شدند که ۱۰۷ نفر از این تعداد متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مشهد است.

رئیس اطلاع‌رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه طی روز گذشته ۲ فوتی ناشی از بیماری کرونا داشته‌ایم، گفت: اگر این روند افزایش بیماری کرونا همچنان ادامه داشته باشد، به زودی از وضعیت زرد کرونایی خارج و وارد وضعیت قرمز می‌شویم.

وی اظهار کرد: طی روز گذشته ۱۱۱۲ نفر به مراکز جامع خدمات سلامت منتخب کرونا و اورژانس بیمارستان‌ها مراجعه کرده‌اند که این میزان نسبت به ۱۰ روز گذشته رشدی ۲.۵ برابری داشته است.

پهلوان ادامه داد: ۴۳ بیمار مبتلا به کرونا در بخش مراقبت‌های ویژه استان بستری هستند که سهم دانشگاه علوم پزشکی مشهد از این تعداد ۳۶ بیمار است.

رئیس اطلاع‌رسانی کووید ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه شدت شیوع کرونا بین شهروندان رو به افزایش است، تاکید کرد: عموم مردم باید واکسیناسیون خود را تکمیل و برای دریافت دوز یادآور هر چه سریع‌تر اقدام کنند. همچنین رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، استفاده از ماسک و حفظ فاصله اجتماعی از افزایش چرخش این بیماری جلوگیری خواهد کرد. هم‌اکنون مراکز واکسیناسیون از لحاظ موجودی واکسن در شرایط کاملاً خوبی است و همه نوع واکسن در این مراکز وجود دارد.