بهزاد باباخانی در حاشیه بیست و هشتمین سفر استانی رئیس جمهور به استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پتانسیل‌های بسیار بالای استان کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، مرزهای تجاری، صنایع مادر و … می‌تواند مورد توجه رئیس جمهور و مسئولین قرار گیرد.

وی افزود: بیکاری در استان کرمانشاه به عنوان معضلی در نیم قرن اخیر نرخ بالایی را به خود اختصاص داده که این مسئله در دولت سیزدهم مورد توجه رئیس جمهور و استاندار کرمانشاه واقع شده و یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی در سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه مسئله بیکاری است.

معاون اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های استانی رئیس‌جمهور در حوزه اقتصادی، تصریح کرد: طی سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه امروز با ۱۳۰ فعال اقتصادی به منظور بررسی دغدغه‌های حوزه اشتغال جلسه‌ای خواهیم داشت.

باباخانی با اشاره به برپایی نمایشگاهی دانش بنیان با شرکت ۱۰ شرکت فعال، بیان کرد: در سفر امروز رئیس جمهور به استان کرمانشاه از پرپایی این نمایشگاه که دستاوردهای ۱۰ شرکت فعال دانش بنیان در سطح ملی و منطقه‌ای به نمایش گذاشته می‌شود، بازدید به عمل می‌آید.

وی خاطر نشان کرد: یکی دیگر از ظرفیت‌های مورد توجه در استان کرمانشاه وجود ظرفیت‌های مرزی در حوزه تجارت است که به دلیل وجود زیر ساخت‌های مرزی در حوزه صادرات رتبه خوبی در کشور کسب کرده است.

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه با اشاره به اینکه قانون بند الف تسهیلات مناسبی طی ۲ سال اخیر برای مشاغل خرد در نظر گرفته است، عنوان کرد: در قانون بودجه بند الف تبصره ۱۸ منابع مالی خوبی به استان‌ها اختصاص داده شده که استان کرمانشاه در راستای جذب این منابع پیشگام بوده است.

وی ادامه داد: برخی از طرح‌های بزرگ استان برای تأمین اعتبار در بانک‌ها از محل تسهیلات تکلیفی قانون بودجه دچار مشکل شده که از در سفر رئیس جمهور مورد بررسی قرار گرفته که به نگاه ویژه ریاست جمهوری برای حمایت از آنها امیدوار هستیم.