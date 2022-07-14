راه نفوذ دشمنان را در فرهنگ و سبک زندگی جوانان ببندیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر پنجشنبه در جلسه قرارگاه حجاب و عفاف استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر، افزود: نگاه‌ها و نظرات در خصوص اقدام فرهنگی در حوزه حجاب و عفاف در این قرارگاه مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: ۷ کمیته شکل گرفته که شرح وظایف و حوزه فعالیت آنها مشخص شده بنابراین انتظار می‌رود که برنامه‌های خود را با تشکیل جلسات تخصصی به انسجام و قطعیت رسانده و در راستای اجرای آنها اقدام کنند.

عبداللهی گفت: این کمیته‌های تخصصی طی بررسی‌های دقیق شکل گرفته‌اند و اگر اقدامات و برنامه‌های خود را با جدیت دنبال کنند، شاهد نتایج شگرفی خواهیم بود.

وی افزود: وظایف مشخص است و فقط باید با صبر، جدیت، دلسوزی، تلاش مضاعف امور را دنبال کنیم.

استاندار البرز گفت: اکنون دشمن بدنبال خلاءهای فرهنگی و غفلت ما است تا از آن طریق به سبک زندگی مردم و بویژه جوانان نفوذ کند، در صورتی که ما فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را داریم که البته برای تبیین، تشریح و آگاهی بخشی آن کوتاهی کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه هر اقدامی در استان باید پیوست فرهنگی داشته باشد، افزود: ضرورت دارد با برنامه ریزی دقیق و پرهیز از اقدامات جزیره‌ای و مقطعی، فرهنگسازی و تبلیغ را آغاز کنیم.

عبداللهی گفت: مجموعه برنامه‌ها و مسئولان استان باید همانند زنجیر به یکدیگر متصل باشند تا در سایه این انسجام و هماهنگی بتوانیم در زمانی منطقی به اهداف این قرارگاه برسیم.

وی افزود: باید از ظرفیت اساتید و افراد صاحب نظر برای تبلیغ و اطلاع رسانی در خصوص فرهنگ حجاب و عفاف بهره برداری کرد.

استاندار البرز گفت: به سمت و سویی برویم که با ترسیم افق و نقشه راه طبق زمانبندی دقیق، برنامه‌ها و مصوبات را عملیاتی و اجرایی کنیم.

وی افزود: انتظار می‌رود که در مجامع عمومی، صنوف، ادارات و … صدای اذان در زمان خود پخش شود.