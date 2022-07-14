اختصاص اعتبار۱۵۰۰میلیاردی برای توسعه وایجاد باغات شیبدار کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد ظهر پنجشنبه در جریان سفر هیأت دولت به استان کرمانشاه، با حضور در جلسه شورای اداری شهرستان روانسر بعنوان نماینده دولت، اظهار کرد: این استان در بخش کشاورزی ظرفیت‌های مناسبی در اراضی شیبدار برای ایجاد باغات و استفاده از آب سبز دارد.

وی افزود: یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه و ایجاد باغات شیبدار به این استان تخصیص یافته است که ضرورت دارد با توجه به ظرفیت‌های منطقه این مهم بصورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی استان کرمانشاه و شهرستان روانسر، تاکید کرد: این استان یکی از قطب‌های توانمند امنیت غذایی در کشور به شمار می‌رود.

ساداتی نژاد با بیان اینکه ۳۰ هزار میلیارد ریال اعتبار طی سفر هیأت دولت به استان کرمانشاه تخصیص خواهد یافت، خاطر نشان کرد: ۱۵ هزار میلیارد ریال آن در حوزه آب و خاک است.

وی بر تکمیل طرح کاداستر، ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران، توجه به توسعه صنعت دامپروری و دامداری، توسعه گلخانه‌ها، تسریع در آبرسانی به باغات، توجه به سامانه گرمسیری و تکریم ارباب رجوع تاکید کرد.