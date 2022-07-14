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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۴:۳۹

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

جشنواره دف نوای رحمت فرصتی مغتمم برای معرفی فرهنگ کردستان است

جشنواره دف نوای رحمت فرصتی مغتمم برای معرفی فرهنگ کردستان است

سنندج- نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: هنرمندان شاخص و توانمندی های این استان در عرصه های مختلف هنری با برگزاری جشنواره هایی همچون دف نوای رحمت به همگان معرفی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا پورذهبی روز پنجشنبه در مراسم افتتاح دهمین جشنواره بین المللی دف نوای رحمت در سنندج اظهار کرد: مردم استان کردستان علاقه زیادی به هنر و موسیقی در بخش‌های مختلف دارند و ساز دف یکی از موسیقی‌های عرفانی مورد علاقه مردمان این دیار است.

وی افزود: برگزاری ۹ دوره جشنواره دف نوازی در این استان و حضور شرکت کنندگانی از سراسر کشور و حتی خارج از کشور نشان دهنده جایگاه کردستان در عرصه موسیقی ایران است.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان تصریح کرد: برگزاری این جشنواره با این روند زمینه ساز وحدت در جامعه است.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورذهبی افزود: وجود مشاهیر بزرگ، شعر، موسیقی، هنرمندان توانمند، مساجد، تکایا و خانقاه‌ها جزو لاینفک فرهنگ استان کردستان است.

وی خاطرنشان کرد: وجود روحانیون شایسته، دانشجویان فرهیخته، ارادت به اسلام، جهاد و شهادت از سرمایه‌های عظیم مردمان این دیار به شمار می‌رود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان از برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری همچون جشنواره دف نوای رحمت به عنوان فرصتی مناسب برای بازتاب ویژگی‌های فرهنگی مردم کردستان یاد کرد.

کد مطلب 5538363

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