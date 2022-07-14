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۲۳ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۳۱

امروز پنجشنبه؛

طالبان قتل رئیس علمای سلفی در کابل را تایید کرد

طالبان قتل رئیس علمای سلفی در کابل را تایید کرد

وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان امروز در بیانیه ای، قتل رئیس علمای سلفی در شهر کابل را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری افق، منابع آگاه در شهر کابل پایتخت افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرند که افراد مسلح ناشناس رییس علمای سلفی را در این شهر کشته‌ اند.

بر اساس اعلام این منابع، شیخ سردار ولی ثاقب رییس علمای سلفی و رییس مدرسه دینی نارنج‌ باغ در شهر جلال‌آباد، از سوی افراد ناشناس در شهر کابل به قتل رسیده است.

وزارت کشور دولت موقت طالبان در افغانستان امروز با صدور بیانیه ای کشته‌ شدن شیخ سردار ولی ثاقب رییس علمای سلفی توسط افراد مسلح ناشناس در شهر کابل را تأییدکرد.

به گفته وزارت کشور طالبان، وی در خانه خود به قتل رسیده و تحقیقات در این زمینه آغاز شده است.

تا کنون اطلاعات بیشتری در این باره مخابره نشده است.

کد مطلب 5538366

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