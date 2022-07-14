به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ولایی برحق ظهر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه با گرامیداشت هفته عفاف و حجاب، تقارن آن با دهه ولایت را منشأ خیر و برکت در این حوزه برشمرد و اظهار کرد: مجموعه تبلیغات اسلامی وظیفه ذاتی خود را ترویج عفاف و حجاب میداند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز حجاب را نماد عفت و دینداری بانوان برشمرد و اضافه کرد: حجاب یکی از شعائر بزرگ الهی است که جایگاه ویژه ای در فرهنگ ایرانی_اسلامی دارد.
وی با بیان اینکه مجموعه تبلیغات اسلامی در ادوار مختلف کارهای متعددی و مستمری را در حوزه عفاف و حجاب داشته است، ادامه داد: در این مدت دشمن در راستای کمرنگ کردن غیرت دینی و مشغول کردن جوانان به بعضی انحرافات و سست کردن ایمان آنها به دشمنی خود مشغول بودند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به فضای مجازی و در دسترس بودن این فضا برای قشر جوان و نوجوان، افزود: این ابزار وسیلهای برای ترویج بی بند و باری و بسیاری از آفتهای مربوط به کم حیایی و بیحجابی در جامعه شد.
ولایی بر حق اضافه کرد: در مقابل خود این ابزار فرصتی است برای تثبیت برخی از معارفه حق، باید برای مقابله با فعالیتهای دشمن در این عرصه تولیدات مناسب و مهمی داشته باشیم؛ البته اداره کل تبلیغات اسلامی در این حوزه فعال بوده است.
وی به حمایت از ظرفیتها و کانونهای مرتبط حوزه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: آموزش مربیان و ترویج دهندگان این امر توسط دورههای متعدد صورت گرفته است، تولید برخی محتواهای مناسب چه به صورت ستادی و چه به صورت حمایتی انجام شده که در این میان توجه به قشر نوجوان ویژه صورت گرفته است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه با توجه به اینکه در استان با قومیتها و فرهنگهای متفاوتی است، اضافه کرد: باید حساسیتهای فرهنگی در حوزههای مختلف به ویژه عفاف و حجاب در دستورکار قرار بگیرد و اقدامات متناسب با قومیت و فرهنگهای مختلف شکل بگیرد.
وی با اشاره به پدیدههای متفاوتی که به ترویج تجملگرایی در حوزه عفاف و حجاب میپردازند، افزود: پدیدههایی همچون حجاب استایل آفتهای متفاوتی را به همراه دارد؛ جریان اسلام ناب نیازمند طراحی و عملیات درخور نیاز امروز است که تبلیغات اسلامی هم در این حوزه گام برداشته است.
به گفته وی برگزاری همایشها و دورههای آموزشی و ترویجی، راه اندازی جریانهای تربیتی منطقهای و محلی، دورههای آموزشی فضای مجازی همچون تربیت دخترانه از جمله اقداماتی است که اداره کل تبلیغات اسلامی در این حوزه داشته است، با امید به اینکه روزی شاهد انسجام فرهنگی قوی و تاثیرگذارتر در مقابله با پوشالی غرب باشیم.
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