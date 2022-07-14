بسته حمایتی از رسانه ها در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان شمسایی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در کرمان اظهارداشت: در حال تدوین بسته حمایتی از رسانهها هستیم تا به تصویب هیئت دولت برسانیم.
وی تصریح کرد: هم اکنون روزانه برای حمایت از رسانههای خصوصی یک میلیارد تومان پرداخت میشود، سال گذشته ۱۹۶ میلیارد تومان پول آگهی دولتی و بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان پول یارانه و خرید تضمینی از رسانهها برای نهاد کتابخانه ها بوده است این در حالی است که رسانههای دولتی و خبرگزاریهای دولتی از این یارانه محروم بودهاند.
وی ادامه داد: از دید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صنف، حرفهای گری و تولید محتوای مناسب دارای اهمیت است.
شمسایی افزود: یکی از دغدغههای خبرنگاران بیمه است و هر صاحب امتیاز باید خبرنگاران را بیمه کند تا خبرنگار در صورت لزوم بتواند از بیمه بیکاری استفاده کند.
مدیرکل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی وزارت ارشاد از تدوین بستههای حمایتی از رسانهها خبر داد و گفت: این بسته بعد از تدوین به دولت ارائه میشود.
وی بر بحث حرفهای گری و تخصص گرایی نیز تاکید کرد و افزود: نشریات تخصصی و همچنین نشریات محلی در این زمینه باید با نگاه پر رنگ تری دیده شوند.
نظر شما