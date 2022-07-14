۶۰ بیمار جدید مبتلا به کرونا در فارس بستری شدند/افزایش آمار ابتلا

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از علم پزشکی شیراز، از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون، دو میلیون و ۱۶۷ هزار و ۴۸۳ تست تشخیصی مولکولی و تست سریع در آزمایشگاه‌های استان تهیه شده که با بررسی نمونه‌های انجام شده، ۶۳۱ هزار و ۹۳۹ بیمار مثبت شناسایی شده است.

از مجموع تست‌های انجام شده از ابتدای شیوع تاکنون، یک میلیون و ۷۷۳ هزار و ۵۵۶ تست تشخیصی مولکولی بوده که ۵۱۹ هزار و ۲۰۳ مورد بیمار مثبت قطعی شناسایی شده، همچنین از ابتدای آغاز طرح شهیدحاج قاسم سلیمانی تاکنون ۳۹۳ هزار و ۹۲۷ مورد تست سریع انجام شده و ۱۱۲ هزار و ۷۳۶ بیمار مثبت شناسایی شده است.

با بستری ۶۰ بیمار جدید طی ۲۴ ساعت گذشته، هم اکنون ۱۹۲ بیمار مثبت و مشکوک دارای علائم در بیمارستان‌های استان بستری هستند که از این تعداد، ۱۲ بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمی، در بخش‌های ICU، مراقبت‌های ویژه درمانی دریافت می‌کنند.

خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته مورد جدید فوتی کووید ۱۹ در فارس گزارش نشده و مجموع جان باختگان ناشی از کووید ۱۹ از ابتدای شیوع بیماری تاکنون، هشت هزار و ۳۷ نفر است.

همچنین از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون ۶۲۲ هزار و ۳۰۸ هم استانی مبتلا به کووید ۱۹ بهبود یافته که از بیمارستان‌ها ترخیص شده و یا از ایزوله خانگی خارج شده اند.

در حال حاضر مجموع تعداد دوز تزریق شده واکسن کرونا در شهرستان‌های زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با احتساب چهار دوز، به هشت میلیون و ۱۲۰ هزار و ۳۰۱ دوز رسیده که از این تعداد سه میلیون و ۴۲۲ هزار و ۲۸۴ دوز نوبت اول، سه میلیون و ۱۲۹ هزار و ۶۲۸ دوز نوبت دوم، یک میلیون و ۵۴۷ هزار و ۴۹۷ دوز نوبت سوم و ۱۹ هزار و ۸۹۲ دوز یادآور واکسن بوده است.