دادستانی به حقوق عامه در مازندران توجه کند/برخورد با شایعه پراکنی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمدصادق اکبری ظهر پنجشنبه در آئین تقدیر ازقضات و کارمندان نمونه کشوری و استانی دادگستری با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری در هفته قوه قضائیه وتاکید ایشان بر اجرای سند تحول و توجه به حقوق عامه اظهار داشت: در راستای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس محترم قوه قضائیه اجرای سند تحول دردستورکار جدی دادگستری استان قراردارد تا مأموریت‌های مهم قوه قضائیه با مجاهدت‌ها و تلاش همکاران انجام و اهداف دادگستری استان برای رسیدن به عدلیه‌ای در شأن مردم عزیز استان محقق شود.

این مقام عالی قضائی از قضات و کارکنان دادگستری استان خواست علی رغم همه مشکلاتی که وجود دارد با روحیه جهادی و ایثارگرانه، مشکلات مردم را مشکل خود بدانند و در جهت انجام امور قضائی مراجعان، مخلصانه وبا صبوری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان بهبود وضعیت عملکردی کمی وکیفی در راستای سند تحول و اصول قانون اساسی را مورد توجه قرارداد و خاطرنشان کرد: وظایف مهمی به عهده قوه قضائیه نهاده شده است و این وظایف مهم توسط قضات و کارکنان قابل اجرا است و در این مسیر باید همه ما باید با رعایت نظم و انضباط اداری، ازخودگذشتگی و در بسیاری اوقات خارج از زمان تعیین شده اداری برای انجام بهتر امور محوله تلاش کنیم.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود برتوجه دادستان‌ها و رؤسای دادگاه‌های بخش به حقوق عامه و مبارزه با انواع مفاسد تاکید کرد و گفت: دادستان‌ها و رؤسا به حقوق عامه توجه دارند اما کافی نیست بوِیژه در بحث بهداشت عمومی یا وضعیت جاده و سواحل باید توجه و نظارت خاصی صورت گیرد تا دستگاه‌های مرتبط خدمات بهتری به مردم ارائه دهند.

رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه قاطعانه با هرگونه شایع سازی وشایع پراکنی برخورد خواهیم کرد گفت: همچنانکه درامور مختلف بدون بررسی وتحقیق مناسب اقدام نمی‌کنیم در دادگستری و سایر ادارات نیز باید این گونه باشد، زیرا نقل اکاذیب زیبنده هیج دستگاهی نیست و دادگستری استان با انتشار دهندگان اخبار خلاف واقع و نشر اکاذیب و شایعات در جامعه که متأسفانه کم نیست برخورد می‌کند.

سید ناصر احمدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان در سخنانی به بیان معیارها و ملاک‌های انتخاب کارمندان و قضات نمونه کشوری واستانی پرداخت و گفت: از تعداد هزار و ۷۵۰ کارمند اداری دادگستری استان چهار نفر به عنوان کارمند نمونه کشوری با طی مراحل مختلف انتخاب و از بین ۶۰۰ قاضی استان نیز دو نفر به عنوان قاضی نمونه کشوری معرفی شدند.

وی افزود: همچنین معاون قضائی رئیس کل دادگستری و معاون قضائی وپیشگیری از وقوع جرم نیز به عنوان مدیر نمونه استانی انتخاب و تقدیر شد.

در این مراسم از تلاش‌های احمد پارسیان زرین آبادی از شعبه ۱۴ تجدیدنظر استان و مجتبی قربانی از دادگستری بابلسر به عنوان قضات نمونه کشوری سال ۱۴۰۰ تقدیر شد. همچنین از تلاش‌های چهار نفر از کارمندان نمونه کشوری به نام‌های مسعود رجبعلی نیار از دادگستری شهرستان آمل، مصطفی اعتمادیان دادگاه تجدید نظر استان، سید ناصر مصطفی نژاد دادگستری استان، ایمان ترابی ابلوئی از دادگستری شهرستان نکاء و۱۶ نفر از کارکنان نمونه استانی با اهدای لوح، تقدیر به عمل آمد.